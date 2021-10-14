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Сергея Меликова избрали главой Дагестана

За его кандидатуру проголосовали 82 из 90 депутатов регионального Народного собрания.

14 октября, 12:48
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Депутаты Народного собрания Дагестана избрали на пост главы республики Сергея Меликова, который руководил регионом с октября 2020 года. Об этом заявил председатель счётной комиссии Артур Исрапилов.

"Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан", — сказал он.

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Отмечается, что за Меликова проголосовали 82 из 90 депутатов Народного собрания. Обращаясь к законодателям, новый глава региона поблагодарил их за доверие и оказанную поддержку.

Ранее Лайф писал о том, что глава Дагестана Владимир Васильев ушёл в отставку. С тех пор временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Сергей Меликов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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