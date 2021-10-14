Сергея Меликова избрали главой Дагестана

Депутаты Народного собрания Дагестана избрали на пост главы республики Сергея Меликова, который руководил регионом с октября 2020 года. Об этом заявил председатель счётной комиссии Артур Исрапилов.

"Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан", — сказал он.

Отмечается, что за Меликова проголосовали 82 из 90 депутатов Народного собрания. Обращаясь к законодателям, новый глава региона поблагодарил их за доверие и оказанную поддержку.