Сергея Меликова избрали главой Дагестана
За его кандидатуру проголосовали 82 из 90 депутатов регионального Народного собрания.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Депутаты Народного собрания Дагестана избрали на пост главы республики Сергея Меликова, который руководил регионом с октября 2020 года. Об этом заявил председатель счётной комиссии Артур Исрапилов.
"Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан", — сказал он.
Отмечается, что за Меликова проголосовали 82 из 90 депутатов Народного собрания. Обращаясь к законодателям, новый глава региона поблагодарил их за доверие и оказанную поддержку.
Ранее Лайф писал о том, что глава Дагестана Владимир Васильев ушёл в отставку. С тех пор временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Сергей Меликов.
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