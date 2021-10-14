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В Москве школьник уколол одноклассницу заражённым шприцем

Чем была инфицирована игла и какие цели преследовал подросток, пока не известно.

14 октября, 12:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В одной из столичных школ в районе Новопеределкино пострадала 12-летняя ученица, которой одноклассник воткнул в спину иглу от шприца. Согласно диагнозам врачей, в результате нападения девочка была инфицирована.

"В городскую детскую больницу была доставлена 12-летняя [школьница] с диагнозом "колотая инфицированная рана спины". В ходе расследования было установлено, что ранним утром в здании школы на девочку напал её 12-летний одноклассник. Мальчик воткнул в спину школьнице медицинскую иглу и занёс инфекцию", — рассказал kp.ru источник в здравоохранении.

В Челябинске мужчина уколол школьницу шприцем с неизвестным веществом

В Челябинске мужчина уколол школьницу шприцем с неизвестным веществом

Девочке была оказана вся необходимая помощь. Её вскоре выписали и отправили домой для дальнейшего восстановления. Чем была инфицирована игла, а также зачем одноклассник напал на девочку и ранил её, в настоящий момент устанавливается. С несовершеннолетним хулиганом работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Лайф рассказывал, что в полицию обратилась мать восьмилетнего мальчика, которая сообщила, что неизвестный подросток, предположительно, шприцем уколол на улице её сына и скрылся. По соцсетям быстро разлетелось видео момента предполагаемого нападения. Вскоре полицейские нашли напавшего. Правоохранителям он заявил, что это была всего лишь канцелярская кнопка.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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