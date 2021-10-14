Путин назвал санкции против стран – участниц ЕАЭС средством подрыва правительств
По его мнению, несмотря ни на что, членам союза удалось добиться роста торгово-экономических отношений.
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Санкции западных государств против стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) используются как инструмент недобросовестной конкуренции и средство для подрыва законных правительств, считает президент России Владимир Путин.
По его мнению, несмотря на создание Западом "социальных, экономических и политических проблем или усугубление имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране", входящим в ЕАЭС странам удалось добиться роста торгово-экономических отношений как внутри объединения, так и с другими государствами.
"Таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства – члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран", — подчеркнул президент на саммите Евразийского экономического союза.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа расширение санкций ЕС. По её мнению, действия Евросоюза являются поощрением Киева, который саботирует комплекс мер по выполнению Минских соглашений.
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