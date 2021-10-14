Путин назвал санкции против стран – участниц ЕАЭС средством подрыва правительств

Санкции западных государств против стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) используются как инструмент недобросовестной конкуренции и средство для подрыва законных правительств, считает президент России Владимир Путин.

По его мнению, несмотря на создание Западом "социальных, экономических и политических проблем или усугубление имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране", входящим в ЕАЭС странам удалось добиться роста торгово-экономических отношений как внутри объединения, так и с другими государствами.

"Таких показателей удалось добиться несмотря на то, что некоторые государства – члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран", — подчеркнул президент на саммите Евразийского экономического союза.