Убивший под Рязанью подростка отчим хотел с помощью оккультного обряда вернуться в семью

Пара, задержанная в Рязани по подозрению в убийстве 15-летнего подростка, не хотела избавляться от ребёнка. Они планировали "вырубить" мальчика и нацарапать на его спине оккультный символ, сообщает телеграм-канал SHOT.

52-летний задержанный Владислав Ц. на протяжении четырёх лет жил с мамой подростка, у них была общая дочь. Владислав вёл себя агрессивно, имел судимость, а однажды пытался отравить собаку семьи, поэтому женщина решила с ним разойтись. Как рассказал Владислав на допросе, он хотел вернуться в семью, и решил прибегнуть к оккультизму. Пока мать ребёнка была на работе, мужчина со своей новой сожительницей Марией К. отправились в её дом.

По словам задержанного, Мария должна была оглушить мальчика и нарисовать на его теле символ. Однако всё пошло не по плану: женщина зашла в дом, а затем вышла с трясущимися руками и сказала: "Я его убила". Оказалось, что она ударила ребёнка ножом, после чего сообщники собрали вещи мальчика, перемотали пакетами и скотчем тело, отвезли в лес и выбросили в колодец.

По данным Mash, мать подростка после развода 40 раз за год жаловалась на Владислава. Он был недоволен разделом имущества и потому неоднократно угрожал женщине. Однако полиция в связи с её обращениями никаких действий не предпринимала.