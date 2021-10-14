В Киеве прошёл многотысячный марш националистов

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В центре Киева 14 октября украинские националисты устроили многотысячное шествие, которое приурочили ко Дню защитников и защитниц Украины. Горожане собрались в парке Шевченко и отправились с флагами гулять по центру столицы Незалежной. Об этом сообщает телеграм-канал Vesti.

Среди требований участников — принять закон против "коллаборантов", отпустить находящихся под следствием националистов и закрыть против них дела. Сообщается также, что во время шествия участники марша прошлись по городу под песню об украинском националисте Степане Бандере и сожгли чучело президента.

Марш националистов проследовал по Крещатику и дошёл до майдана. "Нацкорпус" остался на площади выступать с пламенными речами, но основная масса направилась в сторону Офиса президента Украины. Уточняется, что в этом году количество участников немного сократилось.