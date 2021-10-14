Путин назвал семейные ценности важнейшей нравственной опорой
При этом, по словам президента, у женщин в российских семьях особая роль: они посвящают себя воспитанию детей, но, кроме того, они прекрасные специалисты в самых разных областях.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин назвал традиционные семейные ценности залогом успешного развития страны и важнейшей нравственной опорой. По словам главы государства, эти ценности крайне значимы для всего российского общества.
"Как ни странно, это вызывает подчас споры, мы слышим даже в связи с этим критику в наш адрес... Безусловно, при абсолютной необходимости свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, и тем не менее всё-таки я убеждён, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем", — подчеркнул президент на Третьем Евразийском женском форуме.
При этом, по словам Владимира Путина, у женщин в российских семьях особая роль: они посвящают себя воспитанию детей, заботе о близких, кроме того, они прекрасные специалисты в самых разных областях, ответственные, надёжные коллеги. Например, в России женщины работают в органах власти, также занимают преобладающие позиции как успешные предприниматели в растущем секторе креативной индустрии.
"Они не только самые красивые". Путин заявил, что женщины в разных отраслях — важный ресурс для страны
Президент также отметил, что динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых всё более весомую роль играют женщины.
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