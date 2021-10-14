Путин назвал семейные ценности важнейшей нравственной опорой

Президент России Владимир Путин назвал традиционные семейные ценности залогом успешного развития страны и важнейшей нравственной опорой. По словам главы государства, эти ценности крайне значимы для всего российского общества.

"Как ни странно, это вызывает подчас споры, мы слышим даже в связи с этим критику в наш адрес... Безусловно, при абсолютной необходимости свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, и тем не менее всё-таки я убеждён, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем", — подчеркнул президент на Третьем Евразийском женском форуме.

При этом, по словам Владимира Путина, у женщин в российских семьях особая роль: они посвящают себя воспитанию детей, заботе о близких, кроме того, они прекрасные специалисты в самых разных областях, ответственные, надёжные коллеги. Например, в России женщины работают в органах власти, также занимают преобладающие позиции как успешные предприниматели в растущем секторе креативной индустрии.