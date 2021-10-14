Военный эксперт напомнил американцам, что ДРСМД "лежит в гробу, который уже закопали"

Американцы, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), попали в яму, которую сами же и вырыли. Об этом в беседе с Лайфом заявил полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Он объяснил, что с 2019 года любые претензии Вашингтона по поводу "размещения Россией ракет в Европе" можно считать несостоятельными, поскольку вызваны они только тем, что США осознали своё отставание от России "лет на пятнадцать".

"В 2019 году американцы вышли из ДРСМД? Вышли. Договор двусторонний? Да! Если одна из сторон вышла из этого договора, то его нет. ДРСМД лежит в гробу, его уже вынесли и закопали. Руки развязаны что у России, что у американцев. Но почему они так взвыли? Что у них там засверлило? Потому что мы пошли вперёд. Они уже отстают от наc лет на пятнадцать", — рассуждает собеседник Лайфа.

Баранец объяснил, что американцы "как бараны рогом" упёрлись в нашу крылатую ракету 9М729, требуя её уничтожить или модифицировать. Но у российской стороны есть и более веские аргументы в пользу того, что нарушают договорённости именно Штаты, а не мы.

"Вот у них есть ПРО в Европе, а на них пусковые установки МК41. Вот они всё время говорили, что это оборонительные. Наша разведка это пронюхала и сказала, что лёгким движением руки вот эта ракета легко превращается в средство нападения", — добавил он.