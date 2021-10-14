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Военный эксперт напомнил американцам, что ДРСМД "лежит в гробу, который уже закопали"

По словам собеседника Лайфа, любые претензии США по поводу размещения российских ракет в Европе с 2019 года несостоятельны.

14 октября, 12:10

Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Американцы, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), попали в яму, которую сами же и вырыли. Об этом в беседе с Лайфом заявил полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Он объяснил, что с 2019 года любые претензии Вашингтона по поводу "размещения Россией ракет в Европе" можно считать несостоятельными, поскольку вызваны они только тем, что США осознали своё отставание от России "лет на пятнадцать".

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"В 2019 году американцы вышли из ДРСМД? Вышли. Договор двусторонний? Да! Если одна из сторон вышла из этого договора, то его нет. ДРСМД лежит в гробу, его уже вынесли и закопали. Руки развязаны что у России, что у американцев. Но почему они так взвыли? Что у них там засверлило? Потому что мы пошли вперёд. Они уже отстают от наc лет на пятнадцать", — рассуждает собеседник Лайфа.

Баранец объяснил, что американцы "как бараны рогом" упёрлись в нашу крылатую ракету 9М729, требуя её уничтожить или модифицировать. Но у российской стороны есть и более веские аргументы в пользу того, что нарушают договорённости именно Штаты, а не мы.

"Вот у них есть ПРО в Европе, а на них пусковые установки МК41. Вот они всё время говорили, что это оборонительные. Наша разведка это пронюхала и сказала, что лёгким движением руки вот эта ракета легко превращается в средство нападения", — добавил он.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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