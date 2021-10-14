Дробыш поделился трогательными воспоминаниями о дружбе с Маркиным. Видео © LIFE

14 октября на Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с бывшим официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился воспоминаниями о генерал-майоре юстиции, который являлся его близким другом.

"Мы много лет с ним дружили и даже записали несколько песен. И так неплохо у него получалось. На самом деле он был очень творческий, светлый, сильный и добрый человек", — поделился продюсер.

Музыкант рассказал, что Маркин очень увлекался хоккеем, писал книги и любил петь. Однажды он записал дуэт со Стасом Пьехой и даже хотел выпустить альбом. Продюсер отметил, что экс-представитель СКР был принципиальным и бескомпромиссным. Но в последнее время Маркин "закрылся, потому что не хотел себя показывать слабым", добавил Дробыш.

"Мне кажется, он не хотел себя показывать слабым. Мне кажется, он хотел оставаться таким же сильным и могучим Иванычем, которого мы помним", — отметил продюсер.