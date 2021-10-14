"Сильный и могучий Иваныч": Дробыш рассказал, что экс-представитель СК Маркин в последние годы не хотел показывать себя слабым
По словам продюсера, при жизни следователь был очень творческим человеком и даже хотел записать собственный музыкальный альбом.
Дробыш поделился трогательными воспоминаниями о дружбе с Маркиным. Видео © LIFE
14 октября на Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с бывшим официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился воспоминаниями о генерал-майоре юстиции, который являлся его близким другом.
"Мы много лет с ним дружили и даже записали несколько песен. И так неплохо у него получалось. На самом деле он был очень творческий, светлый, сильный и добрый человек", — поделился продюсер.
Музыкант рассказал, что Маркин очень увлекался хоккеем, писал книги и любил петь. Однажды он записал дуэт со Стасом Пьехой и даже хотел выпустить альбом. Продюсер отметил, что экс-представитель СКР был принципиальным и бескомпромиссным. Но в последнее время Маркин "закрылся, потому что не хотел себя показывать слабым", добавил Дробыш.
"Мне кажется, он не хотел себя показывать слабым. Мне кажется, он хотел оставаться таким же сильным и могучим Иванычем, которого мы помним", — отметил продюсер.
Ранее стали известны дата и место похорон экс-представителя СКР Маркина. Он умер 12 октября на 65-м году жизни. По данным Лайфа, генерал-майор юстиции боролся с онкологическим заболеванием.
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