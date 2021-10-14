В Ижевске на крыше многоэтажки произошёл взрыв
По данным МЧС, причиной стала разгерметизация газового баллона.
В Ижевске на крыше пятиэтажки произошёл взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает МЧС Удмуртии в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня, 14 октября, в 13:41 поступила информация о пожаре на кровле многоквартирного жилого дома в Ижевске на улице Машиностроителей. В результате ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в 13:52 (12:52 мск)", — говорится в сообщении.
На кадрах, которые появились в Сети, видно открытое горение на крыше здания, а вверх поднимаются чёрные клубы дыма. Затем происходит взрыв, и пожар усиливается.
Ранее под Тюменью в результате взрыва газа в частном доме погиб 13-летний школьник. Причина несчастного случая и обстоятельства гибели мальчика устанавливаются.
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