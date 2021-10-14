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В Ижевске на крыше многоэтажки произошёл взрыв

По данным МЧС, причиной стала разгерметизация газового баллона.

14 октября, 11:57

В Ижевске на крыше многоэтажки произошёл взрыв. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), Telegram / SHOT

В Ижевске на крыше пятиэтажки произошёл взрыв. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает МЧС Удмуртии в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня, 14 октября, в 13:41 поступила информация о пожаре на кровле многоквартирного жилого дома в Ижевске на улице Машиностроителей. В результате ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в 13:52 (12:52 мск)", говорится в сообщении.

На кадрах, которые появились в Сети, видно открытое горение на крыше здания, а вверх поднимаются чёрные клубы дыма. Затем происходит взрыв, и пожар усиливается.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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