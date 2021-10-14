Мишустин анонсировал выплаты защитникам блокадного Ленинграда
Отмечается, что до 22 ноября денежные средства получат более 75 тысяч человек.
Михаил Мишустин заявил о денежной выплате защитникам блокадного Ленинграда. Видео © Telegram / "Правительство России"
Защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к 80-летию открытия "Дороги жизни". Об этом сообщил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Эта дата напоминает о беспримерном подвиге, который совершили наши граждане, защищая город на Неве в Великой Отечественной войне", — подчеркнул Михаил Мишустин.
До 22 ноября выплату направят всем, кто был награждён медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" — деньги получат более 75 тысяч человек.
"Дорога жизни" — во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. По этому маршруту в город доставляли продовольствие и эвакуировали жителей. Она начала действовать 22 ноября 1941 года.
Ранее Лайф писал о том, что кабмин обсудит дополнительные выплаты родителям и блокадникам. Правительство рассмотрит возможность софинансирования некоторых выплат вместе с регионами.
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