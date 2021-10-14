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Омская пенсионерка отказалась переезжать из бочки, в которой живёт 35 лет

Для женщины уже были готовы документы для перевода в дом-интернат, но она упорно не хочет покидать нынешнее место жительства.

14 октября, 11:29
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/police_state" target="_blank" rel="noopener noreferrer">police_state</a></p>

Фото © VK / police_state

Пенсионерка из Омска, последние 35 лет живущая в железной бочке, отказалась переезжать в геронтологический центр. Напротив, 64-летняя женщина просит власти провести ей электричество, заявили в пресс-центре городской администрации. Однако данные работы невозможны с технической точки зрения, пояснили там.

"Специалистами проводился постоянный мониторинг общего состояния [омички] посредством телефонных переговоров, последний из которых состоялся 14 октября 2021 года, в ходе которого [она] также подтвердила отказ от переезда в геронтологический центр", — пояснили РИА "Новости" в пресс-службе мэрии.

Отмечается также, что специалисты администрации выезжали к ней несколько раз в апреле, сентябре и октябре этого года. Женщина даже побывала под наблюдением медиков — четыре месяца она проходила курс лечения и обследование в городской больнице № 9. Специалисты администрации и центра соцобслуживания подготовили документы для перевода пенсионерки в дом-интернат, но она вернулась жить в бочку. К слову, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично поручил разобраться и доложить ему, как омичка оказалась в бочке без света и воды.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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