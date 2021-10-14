Омская пенсионерка отказалась переезжать из бочки, в которой живёт 35 лет

Пенсионерка из Омска, последние 35 лет живущая в железной бочке, отказалась переезжать в геронтологический центр. Напротив, 64-летняя женщина просит власти провести ей электричество, заявили в пресс-центре городской администрации. Однако данные работы невозможны с технической точки зрения, пояснили там.

"Специалистами проводился постоянный мониторинг общего состояния [омички] посредством телефонных переговоров, последний из которых состоялся 14 октября 2021 года, в ходе которого [она] также подтвердила отказ от переезда в геронтологический центр", — пояснили РИА "Новости" в пресс-службе мэрии.

Отмечается также, что специалисты администрации выезжали к ней несколько раз в апреле, сентябре и октябре этого года. Женщина даже побывала под наблюдением медиков — четыре месяца она проходила курс лечения и обследование в городской больнице № 9. Специалисты администрации и центра соцобслуживания подготовили документы для перевода пенсионерки в дом-интернат, но она вернулась жить в бочку. К слову, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично поручил разобраться и доложить ему, как омичка оказалась в бочке без света и воды.