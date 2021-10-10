Дом был похоронен под горой хлама, но специалисты превратили эту свалку обратно в уютное жилище
Команда проекта Big House Clearout ("Уборка в большом доме") не только за несколько дней преобразила дом очередных героев шоу, но и буквально увеличила капитал семьи на 3,5 миллиона рублей.
Видео © Channel 5
Шерил живёт с дочерьми Тиэй и Черис и со своим парнем Робертом в небольшом домике в Саффолке, Британия. Но дом кажется ещё меньше, ведь всё полезное пространство завалено хламом. В 2013 году у Шерил умерли папа и дедушка, позже она развелась. Всё это привело к тому, что в 2015-м у неё произошёл срыв. Британка стала жертвой патологического накопительства. А вместе с ней и её семья.
Видео © Channel 5
Недавно Роберт понял, что больше не может так жить, и попросил Шерил обратиться за помощью. А прежде чем начать терапию, нужно избавиться от всех следов прошлого. В этом семье помогла команда шоу Big House Clearout, которое выходит на британском телеканале Channel 5.
Кадры из видео © Channel 5
Дом превратился в настоящий кошмар. За последние несколько лет я столкнулась с некоторыми проблемами, но моим приоритетом были мои дети. Следовательно, дом пошёл под откос, но я понимаю — мне нужно его разобрать
Кадры из видео © Channel 5
Когда руководитель проекта и специалист по наведению порядка где бы то ни было Ник Ноулз впервые пришёл к Шерил, он пошутил — жилище выглядело так, словно содержимое десятикомнатного коттеджа засунули в этот крошечный домик с тремя спальнями
Кадры из видео © Channel 5
Гостиная, столовая и гостевая комната были до краёв забиты хламом и пластиковыми коробками, содержимое которых известно разве что Богу. Внутри буквально не было ни единого уголка, где бы семья могла провести время вместе. И ладно бы места не было только в комнатах взрослых — беспорядок мешал детям британки.
Кадры из видео © Channel 5
Но то, что Шерил копила годами, команде Big House Clearout удалось исправить всего за несколько дней. Теперь по коридорам можно спокойно ходить, не боясь запнуться. И даже проводить время вместе. Девочки смогут приглашать друзей к себе в гости и не бояться, что о них подумают другие.
Кадры из видео © Channel 5
Но резко подскочившее вверх качество жизни — это ещё не всё. По словам Ника Ноулза, они пригласили оценщиков. До уборки дом можно было продать за 185 тысяч фунтов стерлингов. Теперь — за все 220. 35 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей) — неплохое дополнение к семейному капиталу, пишет Daily Mail.
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