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Дом был похоронен под горой хлама, но специалисты превратили эту свалку обратно в уютное жилище

Команда проекта Big House Clearout ("Уборка в большом доме") не только за несколько дней преобразила дом очередных героев шоу, но и буквально увеличила капитал семьи на 3,5 миллиона рублей.

10 октября, 15:00

Видео © Channel 5

Шерил живёт с дочерьми Тиэй и Черис и со своим парнем Робертом в небольшом домике в Саффолке, Британия. Но дом кажется ещё меньше, ведь всё полезное пространство завалено хламом. В 2013 году у Шерил умерли папа и дедушка, позже она развелась. Всё это привело к тому, что в 2015-м у неё произошёл срыв. Британка стала жертвой патологического накопительства. А вместе с ней и её семья.

Видео © Channel 5

Недавно Роберт понял, что больше не может так жить, и попросил Шерил обратиться за помощью. А прежде чем начать терапию, нужно избавиться от всех следов прошлого. В этом семье помогла команда шоу Big House Clearout, которое выходит на британском телеканале Channel 5.

Кадры из видео © Channel 5

Кадры из видео © Channel 5

Дом превратился в настоящий кошмар. За последние несколько лет я столкнулась с некоторыми проблемами, но моим приоритетом были мои дети. Следовательно, дом пошёл под откос, но я понимаю — мне нужно его разобрать

Шерил

Кадры из видео © Channel 5

Кадры из видео © Channel 5

Когда руководитель проекта и специалист по наведению порядка где бы то ни было Ник Ноулз впервые пришёл к Шерил, он пошутил — жилище выглядело так, словно содержимое десятикомнатного коттеджа засунули в этот крошечный домик с тремя спальнями

Кадры из видео © Channel 5

Кадры из видео © Channel 5

Гостиная, столовая и гостевая комната были до краёв забиты хламом и пластиковыми коробками, содержимое которых известно разве что Богу. Внутри буквально не было ни единого уголка, где бы семья могла провести время вместе. И ладно бы места не было только в комнатах взрослых — беспорядок мешал детям британки.

Кадры из видео © Channel 5

Кадры из видео © Channel 5

Но то, что Шерил копила годами, команде Big House Clearout удалось исправить всего за несколько дней. Теперь по коридорам можно спокойно ходить, не боясь запнуться. И даже проводить время вместе. Девочки смогут приглашать друзей к себе в гости и не бояться, что о них подумают другие.

Кадры из видео © Channel 5

Кадры из видео © Channel 5

Но резко подскочившее вверх качество жизни — это ещё не всё. По словам Ника Ноулза, они пригласили оценщиков. До уборки дом можно было продать за 185 тысяч фунтов стерлингов. Теперь — за все 220. 35 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей) — неплохое дополнение к семейному капиталу, пишет Daily Mail.

Дети расплакались, когда увидели, во что превратился дом их мамы, который ещё недавно был мусоркой

Дети расплакались, когда увидели, во что превратился дом их мамы, который ещё недавно был мусоркой

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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