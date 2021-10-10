Супруги стали самыми молодыми бабушкой и дедушкой в Великобритании, и их возраст удивил всю страну

В прошлом году дочь британцев Чармейн рассказала, что она забеременела от своего парня, с которым она встречалась уже два года. Девочке было всего 16 лет, но родители не торопились ругаться с подростком. Напротив, они были только рады помочь будущей маме пройти нелёгкий путь до родов. Ведь Дженни сама стала родителем в 17 лет и прекрасно помнит, как в начале нулевых она страдала без поддержки самых близких людей в её жизни. Повторять ошибки своих родителей молодая бабушка не хотела.