Супруги стали самыми молодыми бабушкой и дедушкой в Великобритании, и их возраст удивил всю страну
Три месяца назад 34-летняя Дженни и 35-летний Ричард Медлам стали бабушкой и дедушкой. Они своей новой ролью довольны, но признаются: подводных камней оказалось больше, чем они ожидали.
В прошлом году дочь британцев Чармейн рассказала, что она забеременела от своего парня, с которым она встречалась уже два года. Девочке было всего 16 лет, но родители не торопились ругаться с подростком. Напротив, они были только рады помочь будущей маме пройти нелёгкий путь до родов. Ведь Дженни сама стала родителем в 17 лет и прекрасно помнит, как в начале нулевых она страдала без поддержки самых близких людей в её жизни. Повторять ошибки своих родителей молодая бабушка не хотела.
Я точно знала, что чувствовала Чармейн, когда рассказывала мне о беременности. Но тогда я сказала ей, что это её тело и её решение, я поддержу её в любом случае. С тех пор Чармейн очень сильно изменилась, ребёнок заставил её повзрослеть
Малышка появилась на свет в июне 2021 года. Её назвали Исла-Мэй. Дженни и Ричард в восторге: иногда им кажется, что перед ними их маленькая дочь и сейчас снова нулевые — так уж девочка похожа на свою маму. Но стоит бабушке и дедушке выйти на прогулку, без неловких разговоров не обойтись. Незнакомцы почти всегда думают, что Исла — их ребёнок.
Когда мы гуляем с Ислой, все всегда думают, что она наша дочь. А если объясняем, что на самом деле мы бабушка с дедушкой, все сразу в шоке. Большинство просто нам не верит. Впрочем, я прекрасно понимаю, почему люди думают, что мы её родители, ведь нам совсем немного за тридцать.
Быть молодыми бабушкой и дедушкой означает, что у вас намного больше времени на то, чтобы любить и баловать своих внуков. У нас даже могут появиться правнуки!
Сейчас Дженни только привыкает к роли бабушки и потихоньку передаёт свой опыт Чармейн и остальным дочерям, пишет Daily Mail.
WOW-news
Сексуальные опыты и путешествия во времени: О чём чаще всего рассказывают жертвы, которых якобы похищали пришельцы
сегодня в 09:00
Семь простых и важных правил об организме, которые должен знать каждый, кому перевалило за 40
сегодня в 08:00
15 на первый взгляд обычных фотографий, которые с легкостью определят, есть ли у вас трипофобия
сегодня в 07:00
Комментариев: 0