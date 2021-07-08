Внучка наняла "поддельную маму" и 13 лет убеждала бабушку в том, что её дочь всё ещё жива
Мама 46-летней Ченг Цзин умерла больше десяти лет назад. Женщина тяжело переносила смерть, но понимала — бабушка кончину дочки точно не переживёт, поэтому наняла женщину, которая 13 лет изображала её мать.
Фото © Cheng Jing
Ченг Конгронг, мама Ченг Цзин, умерла от рака лёгких в возрасте 69 лет. Чуть отойдя от горя, дочка поняла, что ей нужно как-то защитить свою бабушку Хэ Фуюй. Она боялась, что старушка не переживёт ужасающих новостей о кончине единственной дочери. Но погибшая уже всё предусмотрела — понимая, что конец скоро, Конгронг начала записывать десятки сообщений матери. В них она обсуждала погоду, жаловалась на простуду и напоминала маме принимать лекарства. Но через годы проигрывания одних и тех же плёнок старушка начала что-то подозревать.
Хэ Фуюй (слева) со своей дочерью Ченг Конгронг (справа). Фото © Cheng Jing
Поэтому Ченг Цзин пришлось искать новое решение. Она познакомилась с Чэнь Вэйпин. Женщина отдалённо напоминала её мать, поэтому была хорошим вариантом для роли дочери, о смерти которой бабуля не знает. Но пенсионерку обмануть было не так легко.
Моя бабушка стала вдовой в 30 лет, и ей пришлось растить мою маму самостоятельно. <...> В первый раз бабушка не признала голос Чен и спросила, кто звонит. Когда Чен сказала, что это её дочь, бабушка ей не поверила
Ченг Цзин (третья справа), Хэ Фуюй (на кресле) и остальные члены семьи. Фото © Cheng Jing
Я сказала ей, что голоса людей по телефону иногда звучат по-другому, но бабушке такого объяснения было недостаточно. Но в конце концов Чен и моя бабушка стали обсуждать семейные дела. И она, казалось, отбросила всякие подозрения
Каждый раз, когда старушка просила "дочь" навестить её, приходилось искать новые отговорки: то дела, то перенесённая операция на сердце. Все остальные члены семьи поддерживали иллюзию, чтобы не беспокоить старушку. Так продолжалось 13 лет — до самой смерти Хэ Фуюй в возрасте 100 лет, пишет Daily Star.
WOW-news
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