Внучка наняла "поддельную маму" и 13 лет убеждала бабушку в том, что её дочь всё ещё жива

Мама 46-летней Ченг Цзин умерла больше десяти лет назад. Женщина тяжело переносила смерть, но понимала — бабушка кончину дочки точно не переживёт, поэтому наняла женщину, которая 13 лет изображала её мать.