Старость превратила Мэрилина Мэнсона в типичную учительницу, и доказательства тому — смешные мемы

Пользователи "Твиттера" способны на страшные вещи, и они это доказали снова — на примере 52-летнего Мэрилина Мэнсона. Музыкант в прошлом году посетил мероприятие организации The Art of Elysium, где появился в весьма стандартном для себя виде — в чёрной кожаной куртке, с выбеленным лицом и накрашенными глазами и губами.

Фото © Twitter / MosheOrtiz

Однако спустя год одному мемоделу из "Твиттера" показалось, что артист слишком похож на старушку. И, чтобы донести это сходство, он отфотошопил снимок Мэнсона, добавив очки, морщины, волнистые волосы с сединой и добрую улыбку. Результат его трудов настолько всем понравился, что стал новым мемом, разошедшимся по соцсетям.

Фото © Telegram / Ой, все

— Когда-то я была крутой рок-звездой! — Конечно, бабуль, а теперь давай в кроватку Boogaze Dad

Мэнсон выглядит так, будто сейчас спросит, как я спала, и угостит выпечкой... suzie

Когда Мэрилин Мэнсон станет старше, он будет похож на учительницу начальной школы MosheOrtiz

Фото © Twitter / femmepunks