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Старость превратила Мэрилина Мэнсона в типичную учительницу, и доказательства тому — смешные мемы

Фото с музыкантом появились ещё в прошлом году, но жажду к творчеству они возбудили только сейчас, разойдясь в Сети.

10 октября, 14:00

Фото © Twitter / MosheOrtiz

Пользователи "Твиттера" способны на страшные вещи, и они это доказали снова — на примере 52-летнего Мэрилина Мэнсона. Музыкант в прошлом году посетил мероприятие организации The Art of Elysium, где появился в весьма стандартном для себя виде — в чёрной кожаной куртке, с выбеленным лицом и накрашенными глазами и губами.

Фото © Twitter / MosheOrtiz

Фото © Twitter / MosheOrtiz

Однако спустя год одному мемоделу из "Твиттера" показалось, что артист слишком похож на старушку. И, чтобы донести это сходство, он отфотошопил снимок Мэнсона, добавив очки, морщины, волнистые волосы с сединой и добрую улыбку. Результат его трудов настолько всем понравился, что стал новым мемом, разошедшимся по соцсетям.

Фото © Telegram / Ой, все

Фото © Telegram / Ой, все

— Когда-то я была крутой рок-звездой!

— Конечно, бабуль, а теперь давай в кроватку

Boogaze Dad

Мэнсон выглядит так, будто сейчас спросит, как я спала, и угостит выпечкой...

suzie

Когда Мэрилин Мэнсон станет старше, он будет похож на учительницу начальной школы

MosheOrtiz

Фото © Twitter / femmepunks

Фото © Twitter / femmepunks

После фотошопа Мэрилин Мэнсон стал удивительно похож на британскую рок-звезду Роберта Смита, основателя и лидера группы The Cure, а также на героиню Филлис Смит из сериала "Офис". "Когда Мэрилин Мэнсон превратился в Марлену Мэнсоновну", — подытожили под получившимся снимком пользователи "Твиттера", выделив музыканту место в истории мемов.

"Что ты ешь вообще?": Ченнинг Татум увидел пресс 57-летней рок-звезды, и такой зависти от него не ожидали даже фанаты

"Что ты ешь вообще?": Ченнинг Татум увидел пресс 57-летней рок-звезды, и такой зависти от него не ожидали даже фанаты

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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