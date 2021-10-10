Старость превратила Мэрилина Мэнсона в типичную учительницу, и доказательства тому — смешные мемы
Фото с музыкантом появились ещё в прошлом году, но жажду к творчеству они возбудили только сейчас, разойдясь в Сети.
Пользователи "Твиттера" способны на страшные вещи, и они это доказали снова — на примере 52-летнего Мэрилина Мэнсона. Музыкант в прошлом году посетил мероприятие организации The Art of Elysium, где появился в весьма стандартном для себя виде — в чёрной кожаной куртке, с выбеленным лицом и накрашенными глазами и губами.
Однако спустя год одному мемоделу из "Твиттера" показалось, что артист слишком похож на старушку. И, чтобы донести это сходство, он отфотошопил снимок Мэнсона, добавив очки, морщины, волнистые волосы с сединой и добрую улыбку. Результат его трудов настолько всем понравился, что стал новым мемом, разошедшимся по соцсетям.
Фото © Telegram / Ой, все
— Когда-то я была крутой рок-звездой!
— Конечно, бабуль, а теперь давай в кроватку
Мэнсон выглядит так, будто сейчас спросит, как я спала, и угостит выпечкой...
Когда Мэрилин Мэнсон станет старше, он будет похож на учительницу начальной школы
Фото © Twitter / femmepunks
После фотошопа Мэрилин Мэнсон стал удивительно похож на британскую рок-звезду Роберта Смита, основателя и лидера группы The Cure, а также на героиню Филлис Смит из сериала "Офис". "Когда Мэрилин Мэнсон превратился в Марлену Мэнсоновну", — подытожили под получившимся снимком пользователи "Твиттера", выделив музыканту место в истории мемов.
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