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Блогерша призналась, как выглядит до вечеринки и после, и на этих смешных фото каждый узнает себя

Так Меган решила напомнить, что инфлюенсеры испытывают те же проблемы, что и их подписчики, несмотря на свою славу и роскошную жизнь.

10 октября, 13:00

Фото © Instagram / megan_rose_lane

30-летняя блогерша Меган Лейн из Лондона, Великобритания, всячески пропагандирует в "Инстаграме" бодипозитив и любовь к себе. Однако красотке не чужды стильные фото, для которых она принимает удачные позы и выбирает живописный фон. Но и за ними кроется реальность, о которой Меган напоминает в присущей ей манере — с долей юмора.

Фото © Instagram / megan_rose_lane

Фото © Instagram / megan_rose_lane

Она опубликовала снимок, на котором позировала у двери дома. На блогерше были надеты короткий топ с цветами и длинная белая юбка с высокой талией. Волосы Меган были уложены, а на лице красовался гламурный макияж. Девушка собиралась на вечеринку и была готова на все сто. А вот на втором фото она уже показала то, как выглядит её нормальное утро после гулянок.

Фото © Instagram / megan_rose_lane

Фото © Instagram / megan_rose_lane

Блогерша лежала в шезлонге — ненакрашенная и растрёпанная, а грустная гримаса на лице показывала, как у неё болит голова. Меган не принимала никаких удачных поз, из-за чего её удивительная фигура превратилась во что-то бесформенное. А чтобы повеселить подписчиков, она прифотошопила своё печальное лицо на первый стильный снимок, чтобы показать, как она чувствовала себя ночью.

Фото © Instagram / megan_rose_lane

Фото © Instagram / megan_rose_lane

Дорогая, если честно, то ору чайкой

sophielaurenhall

Ой, да ладно, всё равно ты королева!

danihallingxo

Ааа, прекрати это, не могу больше смеяться

laurenmcdonagh_6

10 фото спортсменки, которая выбрала бодипозитив, и растяжки с целлюлитом сделали её только краше

10 фото спортсменки, которая выбрала бодипозитив, и растяжки с целлюлитом сделали её только краше

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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