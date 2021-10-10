Блогерша призналась, как выглядит до вечеринки и после, и на этих смешных фото каждый узнает себя
Так Меган решила напомнить, что инфлюенсеры испытывают те же проблемы, что и их подписчики, несмотря на свою славу и роскошную жизнь.
30-летняя блогерша Меган Лейн из Лондона, Великобритания, всячески пропагандирует в "Инстаграме" бодипозитив и любовь к себе. Однако красотке не чужды стильные фото, для которых она принимает удачные позы и выбирает живописный фон. Но и за ними кроется реальность, о которой Меган напоминает в присущей ей манере — с долей юмора.
Она опубликовала снимок, на котором позировала у двери дома. На блогерше были надеты короткий топ с цветами и длинная белая юбка с высокой талией. Волосы Меган были уложены, а на лице красовался гламурный макияж. Девушка собиралась на вечеринку и была готова на все сто. А вот на втором фото она уже показала то, как выглядит её нормальное утро после гулянок.
Блогерша лежала в шезлонге — ненакрашенная и растрёпанная, а грустная гримаса на лице показывала, как у неё болит голова. Меган не принимала никаких удачных поз, из-за чего её удивительная фигура превратилась во что-то бесформенное. А чтобы повеселить подписчиков, она прифотошопила своё печальное лицо на первый стильный снимок, чтобы показать, как она чувствовала себя ночью.
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