Мама поселилась в крошечном вагончике, который перестроила так, что 19 кв. м превратились в особняк
Многодетная одинокая мама Мишель Бойл трудилась изо всех сил, чтобы позволить себе и своим детям достойную жизнь. Но когда в 2015 году последний ребёнок уехал в колледж, женщина поняла, что нужно побеспокоиться и о себе.
Мишель решила радикально изменить свою жизнь. Женщина осознала, что у неё нет никаких сбережений, и решила переехать в крошечный домик, чтобы начать откладывать на пенсию. Но по пути планы американки изменились. Спустя 6 лет она не только живёт в домике площадью 19 квадратных метров, но и владеет целым посёлком миниатюрных жилищ.
В жизни я не была так финансово защищена, как сейчас. Ещё в 2014 году у меня не было ни цента в банке, а теперь у меня два предприятия. Думаю, это довольно существенное изменение за такой короткий период времени
Как рассказывает Бойл, свой первый домик, в котором живёт до сих пор, она построила практически без затрат. Лишь четверть вложений в строительство было от неё, остальное — от 24 спонсоров, которых женщина искала лично. Кто-то отдавал оставшиеся от ремонта стройматериалы, кто-то привозил ненужные старые доски. А вот работать Мишель пришлось самой: почти все строительные работы легли на её плечи.
Ну, мы подходили к этому как к вызову. Смотрели видео, выспрашивали у специалистов, лажали и пытались снова
Результат того стоил. Сейчас Мишель уверена: всё, что ей необходимо для жизни, есть в её доме. На 19 метрах уместились большая кровать, гардеробная, ванная, столовая-гостиная и кухонька, в которой Мишель уже приноровилась готовить ужин из четырёх блюд. Но одним домом дело не ограничилось. Спустя пару лет в жилище своей мечты американка решила применить свой опыт строительства и построить ещё несколько таких коттеджиков с отличающимся дизайном.
Сказано — сделано. Бойл спроектировала и построила семь крошечных домов, четыре из которых она сдаёт в аренду на бывшей ферме рождественских ёлок. Так что каждый, кто будет в Шервуде, штат Орегон, всегда может забронировать несколько ночей в одном из коттеджей Мишель через Airbnb, пишет Insider.
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