Тусовщик на практике оказался примерным отцом, когда приспособил старую пивную воронку для дочки
По словам папы, он лишь "пробует новые техники кормления". У пользователей Сети есть вопросы.
Когда 36-летнему Руди Уиллингему доктора сказали, что его дочери не хватает кальция, он долго не мог определиться, как накормить девочку молочной смесью. Бутылочка с соской? "Слишком скучно!" — подумал папаша и придумал кое-что намного интереснее. Вспомнив молодость, мужчина отрыл пивную воронку. Этот аксессуар точно знаком каждому, кто отрывался во время обучения в университете.
У нашей дочери недовес, поэтому мы пробуем некоторые новые техники кормления
Видео © TikTok / rudy_willingham
Когда смесь для кормления была готова, папа-шутник залил её в воронку и дал конец шланга дочери. В восторге схватив модифицированную соску в руки, девочка спокойно пообедала. Так что родители могут быть спокойны — ребёнок быстро восполнит недовес и будет готов к бремени славы. Ролик с кормлением моментально завирусился в "Тиктоке". Всего за пару дней его посмотрели почти 10 млн раз.
Она собирается стать профессионалом 🥱
То, как она смотрела на воронку... Она точно была готова
Однако среди комментаторов нашлись и те, кто всерьёз перепугался за малышку. Неужели папа и правда будет кормить девочку таким диким способом? Руди пояснил — всё это лишь шутка, придумана она исключительно ради забавного ролика, пишет Mirror. Кстати, смешные видео — буквально работа Уиллингема. На его юмористические аккаунты подписано больше трёх миллионов человек.
WOW-news
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