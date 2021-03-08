Барбер постриг просившего денег бродягу, превратив его в модель, о которой мечтает любое агентство

Бродяга не подозревал, что парень, к которому он обратился, работает парикмахером и сделает ему бесплатную стрижку. Сначала бездомный предстал перед камерой с объёмной всклокоченной шевелюрой и густой бородой. А после того как попал в руки мастера, превратился в настоящую модель с эффектной гламурной внешностью.

Зрители тоже не могли не отметить, что бродяга превратился в настоящего красавца, достойного блистать на обложках глянца. При этом некоторые всё же решили, что мужчина вовсе не бездомный, ведь и до стрижки он выглядел вполне привлекательно. Но другие предположили, что он мог оказаться на улице не так давно, и поблагодарили добросердечного барбера за работу.