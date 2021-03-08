Барбер постриг просившего денег бродягу, превратив его в модель, о которой мечтает любое агентство
Волей случая бездомный столкнулся с барбером, который не остался равнодушным.
Пользователь с ником jaypro.tv поделился в "Тиктоке" трогательной историей, которая разделила пользователей на два лагеря, пишет Daily Star. Парень рассказал, что бездомный попросил у него денег, объяснив, что они нужны ему на стрижку. Мужчина очень хотел найти работу и решил хоть немного привести себя в порядок. Он потерял семью и детей и надеялся вернуть их обратно.
Видео © TikTok / Jay Pro
Бродяга не подозревал, что парень, к которому он обратился, работает парикмахером и сделает ему бесплатную стрижку. Сначала бездомный предстал перед камерой с объёмной всклокоченной шевелюрой и густой бородой. А после того как попал в руки мастера, превратился в настоящую модель с эффектной гламурной внешностью.
Зрители тоже не могли не отметить, что бродяга превратился в настоящего красавца, достойного блистать на обложках глянца. При этом некоторые всё же решили, что мужчина вовсе не бездомный, ведь и до стрижки он выглядел вполне привлекательно. Но другие предположили, что он мог оказаться на улице не так давно, и поблагодарили добросердечного барбера за работу.
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