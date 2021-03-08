Косплеерша создаёт настолько горячие образы, что даже скромные гики решают ей написать: 10 фото
Мэгги omgcosplay начала карьеру косплеерши сравнительно недавно, но за её работами следят уже сотни тысяч фанатов. Неудивительно — откровенные снимки девушки привлекут внимание каждого. И не так важно, любит он косплей или нет. 10 фотодоказательств — в подборке ниже.
Мэгги живёт в Далласе, США. Около 10 лет девушка занимается тем, что воссоздаёт образы любимых персонажей из аниме, комиксов, игр и фильмов. Возможно, это бы так и осталось лишь хобби, которое отнимает время и деньги и не приносит доход. Но судьба распорядилась иначе.
В 2015 году в свежесозданном инстаграм-аккаунте omgcosplay появился пост с подписью "Наконец решила сделать страничку для своих косплеев".
С каждой новой публикацией число подписчиков Мэгги росло. Вскоре она стала известна и за пределами соцсети. Её начали приглашать на конференции, из-за чего популярность косплеерши достигла небывалых высот.
Сейчас на аккаунт Мэгги подписано почти 900 тысяч человек, и это ещё не всё. У девушки большая любовь к откровенным кадрам, которые она просто не может опубликовать у себя в Instagram.
Для такого контента omgcosplay завела отдельный аккаунт на сервисе OnlyFans. Причём подписаться можно абсолютно бесплатно, несмотря на то, что чаще всего авторы в соцсети требуют за месяц в среднем 5–10 долларов (370–740 рублей).
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