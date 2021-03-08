Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Косплеерша создаёт настолько горячие образы, что даже скромные гики решают ей написать: 10 фото

Мэгги omgcosplay начала карьеру косплеерши сравнительно недавно, но за её работами следят уже сотни тысяч фанатов. Неудивительно — откровенные снимки девушки привлекут внимание каждого. И не так важно, любит он косплей или нет. 10 фотодоказательств — в подборке ниже.

8 марта 2021, 15:00

Фото © Instagram / omgcosplay

Мэгги живёт в Далласе, США. Около 10 лет девушка занимается тем, что воссоздаёт образы любимых персонажей из аниме, комиксов, игр и фильмов. Возможно, это бы так и осталось лишь хобби, которое отнимает время и деньги и не приносит доход. Но судьба распорядилась иначе.

Фото © Instagram / omgcosplay

Фото © Instagram / omgcosplay

В 2015 году в свежесозданном инстаграм-аккаунте omgcosplay появился пост с подписью "Наконец решила сделать страничку для своих косплеев".

Фото © Instagram / omgcosplay

Фото © Instagram / omgcosplay

С каждой новой публикацией число подписчиков Мэгги росло. Вскоре она стала известна и за пределами соцсети. Её начали приглашать на конференции, из-за чего популярность косплеерши достигла небывалых высот.

Фото © Instagram / omgcosplay

Фото © Instagram / omgcosplay

Сейчас на аккаунт Мэгги подписано почти 900 тысяч человек, и это ещё не всё. У девушки большая любовь к откровенным кадрам, которые она просто не может опубликовать у себя в Instagram.

Фото © Instagram / omgcosplay

Фото © Instagram / omgcosplay

Для такого контента omgcosplay завела отдельный аккаунт на сервисе OnlyFans. Причём подписаться можно абсолютно бесплатно, несмотря на то, что чаще всего авторы в соцсети требуют за месяц в среднем 5–10 долларов (370–740 рублей).

Фото © Instagram / omgcosplay

Фото © Instagram / omgcosplay

Косплеерша свела с ума всех мужчин, выбирая такие образы, от которых не оторвать взгляд: 10 фото

Косплеерша свела с ума всех мужчин, выбирая такие образы, от которых не оторвать взгляд: 10 фото

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Косплей как стиль жизни: 58-летняя петербурженка рассказала, как научилась искусству перевоплощения

25 февраля, 17:48

15 работ косплеерши, которая не беспокоится о костюмах, ведь она может их просто нарисовать

23 февраля, 07:00

Тусовщик на практике оказался примерным отцом, когда приспособил старую пивную воронку для дочки

сегодня в 14:00

Спокойный и непьющий: Лайф пообщался с соседями москвича, подозреваемого в убийстве шестилетнего сына

сегодня в 14:59

"Надежда сильнее смерти": Байден назвал визит папы римского в Ирак важным посланием

сегодня в 14:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1