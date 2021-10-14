НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Общественник оценил вероятность запрета к показу в России сериала "Игра в кальмара"

Ничего сложного в новинке нет, это типичный продукт южнокорейского кинематографа, отметил он.

14 октября, 11:45
<p>Кадр сериала "Игра в кальмара" © "Кинопоиск"</p>

Кадр сериала "Игра в кальмара" © "Кинопоиск"

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" наделал немало шума и даже побил рекорд популярности сериалов Netflix. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире радио "Комсомольская правда" дал оценку популярному продукту, заявив, что пока оснований для запрета к показу ленты в России нет.

"Лично я не нашёл ничего крайне сложного в этом фильме. Корейская кинематографическая школа снимает такие сложные фильмы, затрагивающие социально-экономические отношения в обществе, и показывает их в таком специфическом формате. Это некий новый стиль, они его открыли. Фильм "Паразиты" тоже достаточно сложный, но его же не рассматривали к запрету", — рассуждает эксперт.

От масок до печенья: Россияне начали скупать атрибутику сериала "Игра в кальмара"

От масок до печенья: Россияне начали скупать атрибутику сериала "Игра в кальмара"

В качестве примера Мариничев привёл другую известную картину южнокорейского производства — "Паразиты", — вышедшую на экраны в 2019 году. По его словам, фильм тоже оказался достаточно сложным, но к запрету его никто не рассматривал. При этом эксперт уточнил, что в данном вопросе необходима экспертная оценка опасности фильма в плане психического воздействия.

Ранее Лайф писал, что школьники начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара". Подобные инциденты уже замечены в двух странах, в связи с чем учителя выразили обеспокоенность. Также поступала информация о том, что Лига безопасного Интернета заявила о проверке сериала "Игра в кальмара" по просьбам родителей, однако Екатерина Мизулина опровергла эту информацию. Директор организации отметила, что новым проектом Netflix занимаются психологи, однако никаких заключений они пока не присылали.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1