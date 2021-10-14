Общественник оценил вероятность запрета к показу в России сериала "Игра в кальмара"

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" наделал немало шума и даже побил рекорд популярности сериалов Netflix. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире радио "Комсомольская правда" дал оценку популярному продукту, заявив, что пока оснований для запрета к показу ленты в России нет.

"Лично я не нашёл ничего крайне сложного в этом фильме. Корейская кинематографическая школа снимает такие сложные фильмы, затрагивающие социально-экономические отношения в обществе, и показывает их в таком специфическом формате. Это некий новый стиль, они его открыли. Фильм "Паразиты" тоже достаточно сложный, но его же не рассматривали к запрету", — рассуждает эксперт.