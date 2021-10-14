Общественник оценил вероятность запрета к показу в России сериала "Игра в кальмара"
Ничего сложного в новинке нет, это типичный продукт южнокорейского кинематографа, отметил он.
Кадр сериала "Игра в кальмара" © "Кинопоиск"
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" наделал немало шума и даже побил рекорд популярности сериалов Netflix. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире радио "Комсомольская правда" дал оценку популярному продукту, заявив, что пока оснований для запрета к показу ленты в России нет.
"Лично я не нашёл ничего крайне сложного в этом фильме. Корейская кинематографическая школа снимает такие сложные фильмы, затрагивающие социально-экономические отношения в обществе, и показывает их в таком специфическом формате. Это некий новый стиль, они его открыли. Фильм "Паразиты" тоже достаточно сложный, но его же не рассматривали к запрету", — рассуждает эксперт.
В качестве примера Мариничев привёл другую известную картину южнокорейского производства — "Паразиты", — вышедшую на экраны в 2019 году. По его словам, фильм тоже оказался достаточно сложным, но к запрету его никто не рассматривал. При этом эксперт уточнил, что в данном вопросе необходима экспертная оценка опасности фильма в плане психического воздействия.
Ранее Лайф писал, что школьники начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара". Подобные инциденты уже замечены в двух странах, в связи с чем учителя выразили обеспокоенность. Также поступала информация о том, что Лига безопасного Интернета заявила о проверке сериала "Игра в кальмара" по просьбам родителей, однако Екатерина Мизулина опровергла эту информацию. Директор организации отметила, что новым проектом Netflix занимаются психологи, однако никаких заключений они пока не присылали.
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