На Алтае умер мальчик, которого в шутку подожгли сверстники
Ребёнок был госпитализирован в начале сентября с ожогами 50% поверхности тела.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Четырнадцатилетний мальчик, которого в сентябре подростки из шалости облили бензином и подожгли, скончался в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном СУ СК России.
"Подросток скончался", — цитирует РИА "Новости" заявление представителя следственного управления.
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Как сообщал Лайф, всё произошло вечером 5 сентября в городе Горняке. Сообщение о ЧП поступило от медиков. Тогда стало известно, что подростки якобы надышались бензином, а, когда 14-летний школьник начал выпроваживать друзей, один из них облил парня горючей смесью и поджёг. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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