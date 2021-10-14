На Алтае умер мальчик, которого в шутку подожгли сверстники

Четырнадцатилетний мальчик, которого в сентябре подростки из шалости облили бензином и подожгли, скончался в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном СУ СК России.

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Как сообщал Лайф, всё произошло вечером 5 сентября в городе Горняке. Сообщение о ЧП поступило от медиков. Тогда стало известно, что подростки якобы надышались бензином, а, когда 14-летний школьник начал выпроваживать друзей, один из них облил парня горючей смесью и поджёг. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.