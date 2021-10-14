Британский королевский двор в ответном письме "признал" Крым частью России

Британский королевский двор ответил на письмо школьников из Малой академии наук в Севастополе, указав в обратном адресе Россию. Соответствующую фотографию с посланием и конвертом заведение опубликовало в своём инстаграме.

Там пояснили, что летом ученики творческого объединения "Занимательный английский" написали письмо королеве Елизавете II. В итоге им ответила её фрейлина Филиппа де Пасс. Она отметила, что королева рада узнать об интересе севастопольских детей к английскому языку, и поддержала их учителей. К письму прилагались буклеты с информацией о королеве и её семье.

"В связи с этим педагог дополнительного образования вместе с учащимися открывают рубрику "Пишем письма королевской семье", и следующее их письмо будет принцу Уильяму и Кейт Миддлтон", — пообещали в учебном заведении.