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Британский королевский двор в ответном письме "признал" Крым частью России

От имени королевы Елизаветы там ответили севастопольской Малой академии наук, указав российский адрес.

14 октября, 12:20

Фото © Instagram / man_sevastopol92

Британский королевский двор ответил на письмо школьников из Малой академии наук в Севастополе, указав в обратном адресе Россию. Соответствующую фотографию с посланием и конвертом заведение опубликовало в своём инстаграме.

Там пояснили, что летом ученики творческого объединения "Занимательный английский" написали письмо королеве Елизавете II. В итоге им ответила её фрейлина Филиппа де Пасс. Она отметила, что королева рада узнать об интересе севастопольских детей к английскому языку, и поддержала их учителей. К письму прилагались буклеты с информацией о королеве и её семье.

"В связи с этим педагог дополнительного образования вместе с учащимися открывают рубрику "Пишем письма королевской семье", и следующее их письмо будет принцу Уильяму и Кейт Миддлтон", — пообещали в учебном заведении.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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