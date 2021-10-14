После этого WhatAapp нужно удалить: 10 секретных функций Telegram, о которых не знает никто Оглавление Как читать чужие сообщения в WhatsApp и Telegram? Редактирование и отмена сообщений Дополнительный аккаунт Автоудаление фото Отложенные сообщения Полная анонимность Crash When Slow Как стереть WhatsApp и Telegram? Как наушники с шумоподавлением Чаты в Telegram под паролем Очистка памяти WhatsApp — это трагедия. В Telegram всё работает Мессенджер, разработанный командой Павла Дурова, считают одним из самых удобных в мире. Что в нём такого, чего нет у других? 87582 87582 Фото © Shutterstock

Как читать чужие сообщения в WhatsApp и Telegram?

В разгар маркетинговой войны между WhatsApp и Telegram выяснилась одна любопытная деталь. Пиарщики "зелёных" решили подколоть Дурова и опубликовали твит, в котором пользователи WhatsApp недоумевали, что их сообщения, оказывается, постоянно шифруются на устройствах. Создатели Telegram такой наглости не стерпели и напомнили, что резервные копии чатов и всех сообщений WhatsApp сохраняются как в iCloud, если пользователь владелец iPhone, так и в Google Drive, если у пользователя устройство под управлением Android. Кроме того, многие чаты WhatsApp можно восстановить на чистом устройстве, просто введя номер телефона. Если у пользователя украли сим-карту или перевыпустили её (пусть даже виртуально), то вся информация из чатов попадёт к третьим лицам. iCloud и Google Drive не защищены сквозным шифрованием. Соответственно, все данные, которые хранятся там, могут быть прочитаны. Telegram таких поблажек не делает — на удаление чатов даётся некоторое время, однако, если пользователь решил стереть информацию, восстановить её нельзя.

Редактирование и отмена сообщений

На дворе 2021 год, а редактировать отправленные сообщения в WhatsApp по-прежнему нельзя. Что, если вместо приличного слова вы отправляете шефу ругательство, а вместо имени Юля автозамена отправляет кое-что другое? Бороться с этим в экосистеме WhatsApp нельзя — либо удалять сообщение, либо переезжать в Мексику и начинать новую жизнь. В Telegram это продумали практически сразу. Нашлась ошибка или нет желания оставлять отправленное сообщение, пока его не прочитали? Удаляем у обоих участников беседы и ни о чём не беспокоимся.

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Дополнительный аккаунт

Эта функция может понадобиться тем, что хочет отделить личную жизнь от корпоративной. Для активации достаточно выйти в главное меню приложения с данными о главном пользователе, нажать "Добавить аккаунт" и ввести новый номер телефона. Важно помнить, что после этого количество сообщений может удвоиться, поэтому не лишним будет отключить надоедливые напоминания.

Автоудаление фото

Эта функция появилась в Telegram практически на заре развития мессенджера и хорошо показывает себя до сих пор. WhatsApp пытается успеть за конкурентом и ввёл нечто похожее совсем недавно, но о полном удалении фотографии по таймеру речь пока не идёт. В ряде случаев пользователи замечали, что восстановление чатов на новом устройстве возвращает к жизни и фотографии, которые пользователи принудительно хотели уничтожить через несколько секунд после прочтения. При обнаружении этой проблемы баг попытались починить, но таймерного удаления фото так и не появилось — вместо него у WhatsApp удаление файла после открытия и просмотра.

Отложенные сообщения

Эта функция будет особенно актуальна для тех, кто ведёт собственные блоги, каналы и топики. Встроенные инструменты для отложенного постинга — отличная альтернатива платным ресурсам с таким же функционалом. Алгоритм действий простой — загружаем фото, пишем текст, устанавливаем время по таймеру и отправляемся делать свои дела.

Полная анонимность

WhatsApp позволяет скрывать от собеседников многие данные — время последнего посещения, аватар, геолокацию и многое другое. Но не номер телефона. Telegram делает и это — функция включается в настройках приватности аккаунта и предоставляет возможность оставлять собеседнику только своё сетевое имя. Дополнительно можно скрыть аккаунт и лишить сторонних пользователей возможности отправлять вам сообщения. Особенно удобно в эпоху спама и ненужных контактов, возникающих на каждом шагу.

Crash When Slow

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Одна из секретных функций Telegram, которая доступна только в специальном меню. Активировать её можно выходом в меню настроек мессенджера и 10-кратным нажатием на значок шестерёнки, который открывает "подвал" — спрятанные функции приложения. Там можно найти параметр Crash When Slow — это функция, которая отвечает за перезагрузку приложения, когда смартфон или программа начинают тормозить и работать заметно хуже обычного. После перезагрузки Telegram автоматически войдёт во все ранее открытые чаты.

Как стереть WhatsApp и Telegram?

Если Telegram начал потреблять слишком много ресурсов смартфона, а перезагрузка не помогает, то есть один интересный механизм. Найти его можно там же, в секретном меню. Называется он Clear Database and Cache, и его активация позволяет "сбросить" все ресурсы, которые использует приложение для своей работы. У WhatsApp такого нет — для исправления ситуации с этим мессенджером придётся удалять и саму программу, и все файлы, которые она успела сохранить.

Как наушники с шумоподавлением

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Функция шумоподавления не является уникальной фишкой Telegram. WhatsApp пытался внедрить эту технологию у себя, но вышло не очень — из-за попытки "почистить" звук в голосовых сообщениях слова пользователей было не разобрать. В итоге от затеи отказались, а вот в Telegram всё работает отлично, но пока тоже исключительно из секретного меню. Качество звука после включения этой функции будет напрямую зависеть от микрофона в смартфоне.

Чаты в Telegram под паролем

Проблему приватности два мессенджера решили принципиально разными путями. В WhatsApp посчитали, что нет смысла добавлять права доступа на каждый групповой чат, и просто решили скрывать то, что пользователь (в теории) хочет скрыть. В Telegram все чаты можно защищать отдельным паролем без муторной процедуры сокрытия. Просто добавьте пароль в настройках чатов и не переживайте, что кто-то получит доступ к вашей переписке.

Очистка памяти WhatsApp — это трагедия. В Telegram всё работает

При очистке кеш-памяти весь загруженный через WhatsApp контент можно потерять навсегда. Удаляются файлы внутри самого мессенджера и любые, с которыми система взаимодействовала после активации. В Telegram всё работает не так — внутренние файлы не удаляются в структуре самого мессенджера, очищается лишь память вокруг. Если какой-то файл понадобится снова, можно просто зайти в нужный чат и скачать его. Telegram позволяет установить пределы накопления кеша — к примеру, если "мусора" набралось больше чем на 3Гб, то устройство очистит его автоматически. Активировать автоматическую очистку можно через параметры "Трафик и хранилище" в настройках.