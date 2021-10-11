Как читать сообщения и оставаться невидимым: 8 секретных функций WhatsApp, о которых никто не знает Несмотря на то что мессенджеру уже много лет, в нём немало скрытых для большинства пользователей функций. Одни помогают сделать общение более простым, другие — более приватным. 10 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Исчезающие сообщения

Сообщения, которые живут несколько секунд после открытия, — фишка почти всех современных мессенджеров. Но мало кто знает, что такая функция есть в "Вотсапе". Чтобы отправить исчезающее сообщение собеседнику, достаточно зажать иконку с его именем в чате, выбрать опцию "‎Сообщения" и активировать функцию "‎Временные сообщения". После этого для отправки станут доступны самоуничтожающиеся сообщения, которые будут удаляться из чата после прочтения.

Отчёт о прочтении сообщения

Когда собеседник открывает отправленное сообщение, оно помечается двумя синими галочками, сигнализируя отправителю. Чтобы отправитель не знал, доставлено ли сообщение, эту функцию можно отключить. Первый и самый простой способ — главные настройки приложения. Откройте "Вотсап" и найдите раздел "Настройки". Далее необходимо пройти в "Аккаунт" и выбрать пункт "Приватность". В нём находится опция "Отчёты о прочтении", которую для приватности можно отключить. Главный и, пожалуй, единственный недостаток этого метода — она работает в обе стороны. Отправитель тоже не сможет видеть отчёты о прочтении у других пользователей.

Второй способ доступен только для Android и не может применять для iOS. Чтобы скрыть отчёты о прочтении, достаточно установить специальный виджет на рабочий стол. Эти виджеты есть в PlayMarket — небольшое окно размером 4х2 см позволит просматривать все диалоги и чаты без их фактического открытия. В новых версиях виджета некоторые сообщения можно удалять из "Вотсапа" прямо с главного экрана.

Как читать сообщения другого человека, не читая их

Если собеседник прислал несколько сообщений, которые нужно прочитать инкогнито, не спешите открывать их в телефоне. Для начала попробуйте отключить интернет — все сообщения будут сохранены в кеш памяти, а отсутствие подключения не отправит собеседнику отчёт о прочтении. Чтобы избежать отправки отчёта собеседнику после включения мобильной сети, нужно открыть меню диалога. Для этого зажмите чат на главном экране и подождите секунду — после этого появится опция "Пометить как непрочитанное". Можно включать интернет обратно — собеседник ничего не заподозрит.

Скрываем фото контактов в "Вотсапе"

За фото профиля можно не только попасть под удаление аккаунта, но и в суд, если размещённое на аватаре изображение нарушает законодательство какой-либо страны. Чтобы избежать ненужных проблем, можно просто скрыть его от посторонних. Для этого нужно перейти в настройки приложения и открыть раздел "Аккаунт" — "Приватность", и переместиться в пункт "Фото профиля". По умолчанию изображение профиля видно всем, но настройку можно изменить на "Никто" или "Мои контакты" — в последнем случае аватарку увидят только друзья, но в целях безопасности лучше скрыть её ото всех.

Поделиться геолокацией

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С помощью этой функции приложение WhatsApp может отправить собеседнику текущее местоположение. Для того чтобы поделиться своей геолокацией, откройте диалог и нажмите на кнопку добавить содержимое, как если бы вы загружали фото или файл. После этого в списке нужно выбрать тип отправляемых данных, но не фото или видео, а место. Такая же функция доступна не только для отдельных собеседников, но и для всего чата целиком.

Как читать удалённые сообщения в "Вотсапе"

Полноценно работающим способом чтение удалённых сообщений назвать нельзя — есть всего два метода, которые работают только на Android. Первый — настройка журнала уведомлений через специальный виджет. У виджета WhatsApp на Android есть интересная особенность — запись уведомлений. Её можно активировать в настройках отображения. После активации он сможет записывать текст всех сообщений, даже тех, которые сначала отправили, а потом удалили. Если виджет не работает, то есть способ попроще — скачать стороннюю программу из PlayMarket. Программа WhatsRemoved+ устанавливается "поверх" мессенджера и запрашивает доступ к сообщениям и контактам. Дальше нужно разрешить доступ к уведомлениям и настроить, какие именно программы WhatsRemoved+ будет изучать. В списке есть Instagram, Facebook и несколько других популярных программ. Считается ли этот метод чтения сообщений безопасным — неизвестно, поэтому перед установкой стоит несколько раз подумать, так ли важно читать удалённые сообщения от других пользователей.

Как скрыть время последнего посещения

Внутри "Вотсапа" заложена возможность скрывать информацию о последнем посещении. Чтобы настроить эту функцию, откройте "‎Настройки" и зайдите в "Аккаунт". После этого необходимо перейти в "Конфиденциальность" и отключить функцию "‎Был(-а)". Эту опцию можно настроить как для всех контактов и чатов, так и применить выборочно, чтобы определённые люди не видели, когда пользователь заходил в приложение.

Прослушать аудио перед отправкой

Чтобы прослушать запись, перед завершением аудио нужно просто свернуть приложение свайпом, удерживая при этом кнопку записи. Если развернуть приложение обратно, то можно обнаружить, что сообщение сохранилось и никуда не отправилось — и его можно прослушать, удалить и перезаписать, если есть такая необходимость.