Минюст признал НКО "Якутия – наше мнение" иноагентом

Некоммерческая организация по защите прав человека "Якутия – наше мнение"* признана в России иностранным агентом. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения "Якутия – наше мнение". Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесённым в реестр, — Петровым С.Ю.*", — говорится в сообщении.

Ранее Минюст внёс Bellingcat*, MNews* и девять человек в реестр СМИ-иноагентов. Теперь, согласно требованиям законодательства, они должны будут маркировать свои сообщения соответствующим образом.