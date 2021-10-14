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Минюст признал НКО "Якутия – наше мнение" иноагентом

Уточняется, что организация была создана физическим лицом, которое ранее было внесено в реестр.

14 октября, 14:37
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Некоммерческая организация по защите прав человека "Якутия – наше мнение"* признана в России иностранным агентом. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения "Якутия – наше мнение". Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесённым в реестр, — Петровым С.Ю.*", говорится в сообщении.

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Ранее Минюст внёс Bellingcat*, MNews* и девять человек в реестр СМИ-иноагентов. Теперь, согласно требованиям законодательства, они должны будут маркировать свои сообщения соответствующим образом.

* Организации внесены в реестр СМИ-иноагентов.

* Указанное лицо включено в список иностранных агентов.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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