Минюст признал НКО "Якутия – наше мнение" иноагентом
Уточняется, что организация была создана физическим лицом, которое ранее было внесено в реестр.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Некоммерческая организация по защите прав человека "Якутия – наше мнение"* признана в России иностранным агентом. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РФ.
"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения "Якутия – наше мнение". Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесённым в реестр, — Петровым С.Ю.*", — говорится в сообщении.
Ранее Минюст внёс Bellingcat*, MNews* и девять человек в реестр СМИ-иноагентов. Теперь, согласно требованиям законодательства, они должны будут маркировать свои сообщения соответствующим образом.
* Организации внесены в реестр СМИ-иноагентов.
* Указанное лицо включено в список иностранных агентов.
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