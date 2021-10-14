В Сочи работники пляжа выгнали посетителей с щенком чихуа-хуа
Тот факт, что хозяева выходят на прогулку с трёхмесячным животным на руках, а в туалет питомец ходит исключительно дома, никак не убедил охрану.
Видео © VK / "Типичный Сочи"
В Сочи на одном из "элитных" пляжей в Мамайке разгорелся скандал из-за того, что местные охранники выгоняют посетителей даже с крохотными домашними питомцами. Видео с инцидентом было опубликовано в одном из пабликов во "ВКонтакте" и мгновенно вызвало ажиотаж.
Хозяева трёхмесячного чихуа-хуа остались в шоке от охранников, которые якобы пригрозили "отрезать голову" за одно лишь присутствие на пляже с маленькой собачкой.
"Вы с ребёнком не сравнивайте собаку, псину", — добавил работник пляжа, выпроваживая посетителей.
Даже не пытаясь выслушать друг друга, сочинские работники и туристы сразу перешли на личности. Хозяева заявили, что выходят на прогулку с трёхмесячным чихуа-хуа на руках, а в туалет питомец ходит исключительно дома. Но этот аргумент оказался недостаточно убедительным, поэтому отдыхающим всё же пришлось покинуть черноморское побережье.
Ранее Лайф сообщал, что директор сочинского пляжа выгнал девушек из-под зонтика. Мужчина рассказал Лайфу, что действовал в рамках законодательства и распоряжался своей частной собственностью.
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