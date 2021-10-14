На Украине призвали разработать военный сценарий освобождения Крыма и Донбасса
Там считают, что страна должна законодательно закрепить стратегию "деоккупации и реинтеграции" территорий.
Фото © Pixabay
Украина должна иметь наработанный сценарий освобождения оккупированных территорий путём использования всех современных форм вооружения и стратегии, считает украинский экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путём", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу", — написал он в колонке для издания "Украинская правда".
По мнению Авакова, Украина должна законодательно закрепить стратегию "деоккупации и реинтеграции" Крыма, ЛНР и ДНР, а также роль и место каждого госинститута, каждого украинца в этом процессе. Также Аваков считает, что президент, правительство и парламент Украины должны вместе с гражданским обществом и иностранными партнёрами разработать национальную единую стратегию по Крыму и Донбассу.
"Международное сотрудничество — один из важнейших аспектов составляющей безопасности. Для нас такими партнёрами являются структуры ООН, НАТО, Европейский союз, а также ряд стран. Прежде всего США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Италия, Япония и многие другие, чья помощь Украине в эти сложные годы бесценна. И Украина не должна остаться в стороне формирования новой стратегии безопасности Европы и мира", — заявил экс-министр.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что крымского вопроса для Кремля в разговоре с Киевом не существует. Об этом он сказал, комментируя заявления Офиса президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении" полуострова за "пять минут".
Комментариев: 0