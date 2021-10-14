На Украине призвали разработать военный сценарий освобождения Крыма и Донбасса

Украина должна иметь наработанный сценарий освобождения оккупированных территорий путём использования всех современных форм вооружения и стратегии, считает украинский экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путём", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу", — написал он в колонке для издания "Украинская правда".

По мнению Авакова, Украина должна законодательно закрепить стратегию "деоккупации и реинтеграции" Крыма, ЛНР и ДНР, а также роль и место каждого госинститута, каждого украинца в этом процессе. Также Аваков считает, что президент, правительство и парламент Украины должны вместе с гражданским обществом и иностранными партнёрами разработать национальную единую стратегию по Крыму и Донбассу.