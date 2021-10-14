Почти половина россиян заявила о желании передать приём входящих звонков роботу

Каждый второй россиянин хочет, чтобы на входящие звонки отвечал личный голосовой помощник. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого одним из глобальных лидеров в области разработки технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Согласно данным опроса, желание принимать звонки самому отбивает то, что девять из десяти россиян постоянно сталкиваются со спамом и телефонными мошенниками. Четверть респондентов по этой причине не берёт трубку с незнакомого номера. А 43,5% и вовсе готовы передать приём входящих звонков личному голосовому ассистенту, чтобы не слышать рекламных и мошеннических вызовов. Не согласно отдать роботу свои звонки 27,6% опрошенных, а 28,9% респондентов пока не определились в этом вопросе.

"Сегодня искусственный интеллект (AI) — это не удел избранных компаний и не роскошь, а вполне привычное явление. Все мы сталкиваемся с ним практически каждый день. Те же голосовые роботы всё шире используются в кол-центрах, техподдержке, опросах и в особенности в продажах. Другое дело, что при общении с тем же голосовым роботом у человека возникает далеко не однозначный опыт", — прокомментировал результаты исследования СЕО Neuro.net Арман Зограбян.

Отмечается, что респонденты хотят простого человеческого — чтобы робот ответил на звонок, поговорил с собеседником, задал уточняющие вопросы и прислал расшифровку беседы, а в случае приёма звонка от мошенников — заблокировал бы их. В компании также добавили, что около половины россиян хочет переложить звонки на роботов, когда они сами заняты, некоторые делегировали бы им общение с мошенниками и участие в опросах кол-центров, а также нашлись те, кто хотел бы поручить помощникам рутинные задачи вроде заказа еды и бронирования гостиницы.