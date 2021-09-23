Попугай договорился с голосовым помощником и заказал себе лакомство, но выдала его камера наблюдения
Кажется, стало ясно, с кем прежде всего объединятся роботы во время восстания. Говорящие попугаи уже нашли с машинами общий язык.
Африканский серый попугай конго по имени Макс — ну очень хороший мальчик. Питомец американца Макса Франклина знает очень много слов и очень активно ими пользуется. Недавно хозяин поделился, чем обернулась дрессировка пернатого. На видео с камеры наблюдения попал по-настоящему удивительный момент, когда малыш как ни в чём не бывало добавил свою любимую тушёную свинину в список покупок своего хозяина.
Кадр из видео © Instagram / maxtheafricangrey2000
На ролике слышно, как попугай чётким человеческим голосом произносит: "Алекса". Дальше — характерный звук активации голосового помощника. Как будто он делает это постоянно, Макс продолжает: "Добавь тушёную свинину". На это Алекса ответила, что свинина уже и так в списке покупок. Судя по реакции питомца, он был в восторге от этого. Словно человек, он похихикал, смотря прямо в камеру.
Видео было снято утром 10 сентября, вскоре оно появилось в "Инстаграме" и тикток-аккаунте Макса. Неудивительно, ролик тут же стал вирусным. Меньше чем за две недели его посмотрели почти 10 млн раз! Пользователи соцсетей в восторге!
Этот смех в конце! Он действительно засмеялся! Он такой забавный❤️
Чёрт, а он чертовски хорош в пародии
Ну он просто золото!
WOW-animals
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