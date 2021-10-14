В ГИБДД составили портрет типичного нарушителя ПДД

В Госавтоинспекции Москвы проанализировали статистику водителей, устраивавших дорожно-транспортные происшествия за последние девять месяцев, и пришли к выводу, что типичным нарушителем оказался мужчина в возрасте от 26 до 35 лет с нескромным стажем вождения.

"Это мужчина в возрасте 26–35 лет с водительским стажем свыше десяти лет и временем нахождения за рулём не более одного часа [в день]", — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Отмечается, что нарушители — представители рабочих профессий, у большинства из них среднее специальное образование.