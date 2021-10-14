НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ГИБДД составили портрет типичного нарушителя ПДД

Выяснилось, что чаще всего правила дорожного движения нарушают представители рабочих профессий.

14 октября, 15:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Госавтоинспекции Москвы проанализировали статистику водителей, устраивавших дорожно-транспортные происшествия за последние девять месяцев, и пришли к выводу, что типичным нарушителем оказался мужчина в возрасте от 26 до 35 лет с нескромным стажем вождения.

"Это мужчина в возрасте 26–35 лет с водительским стажем свыше десяти лет и временем нахождения за рулём не более одного часа [в день]", — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Отмечается, что нарушители — представители рабочих профессий, у большинства из них среднее специальное образование.

В России в три раза подорожали "блатные" автомобильные номера

В России в три раза подорожали "блатные" автомобильные номера

Ранее Лайф писал, что компания Aliexpress составила портрет типичного российского покупателя. Онлайн-шопинг среди пользователей среднего возраста предпочитают женщины, а после 40 лет — мужчины.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1