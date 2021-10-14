Аналитики назвали самые дорогие направления по России и за рубеж в бархатный сезон

Самым дорогим маршрутом бархатного сезона этого года стал Москва – Антигуа (остров в Карибском море), стоимость авиабилетов туда составила 395 000 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Путешествия", результаты которого есть в распоряжении Лайфа. Отмечается, что аналитики учитывали данные по перелётам в обе стороны.

Вторую строчку по дороговизне билетов за границу занял маршрут Москва – Дубай, стоимость которого достигла 220 000 рублей. На третьем месте — Москва – Шарм-эль-Шейх (185 500 рублей). Из Москвы в Стамбул максимальная стоимость билетов составила 145 000 рублей, а пятую строчку занял путь из Иркутска в Ларнаку — 131 500 рублей.

По России самым невыгодным в бархатный сезон стал путь из Москвы в сибирское село Туруханск и обратно — 185 000 рублей. На втором месте оказался маршрут Москва – Петропавловск-Камчатский (170 500 рублей), на третьем — Москва – Владивосток (169 500 рублей).

Аналитики сервиса также уточнили, что самые дорогие бронирования отелей в бархатный сезон были в Армении, ОАЭ (Дубай) и Турции. Среди российских направлений сервис отметил Сочи, Крым и Москву.