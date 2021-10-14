Убившая деда москвичка заявила, что он не выпускал её из дома

Студентка из Москвы, убившая собственного дедушку, заявила полицейским, что зарезала его, потому что он якобы не выпускал её из дома. При этом, как сообщает телеграм-канал SHOT, ранее девушка утверждала, что защищалась от него.

Отмечается, что 18-летняя студентка — первокурсница мехмата МГУ. В вузе ей дают исключительно положительную характеристику. Силовики предполагают, что девушка могла принимать запрещённые вещества, потому что на допросе она путалась в показаниях, говоря сперва одно, а затем другое.