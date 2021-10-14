Убившая деда москвичка заявила, что он не выпускал её из дома
Правоохранители не исключают, что девушка могла злоупотреблять запрещёнными веществами, поскольку путалась в показаниях.
Фото © Telegram / SHOT
Студентка из Москвы, убившая собственного дедушку, заявила полицейским, что зарезала его, потому что он якобы не выпускал её из дома. При этом, как сообщает телеграм-канал SHOT, ранее девушка утверждала, что защищалась от него.
Отмечается, что 18-летняя студентка — первокурсница мехмата МГУ. В вузе ей дают исключительно положительную характеристику. Силовики предполагают, что девушка могла принимать запрещённые вещества, потому что на допросе она путалась в показаниях, говоря сперва одно, а затем другое.
Напомним, что о произошедшем в одной из квартир на улице Академика Пилюгина в столице правоохранители узнали от позвонивших им местных жителей. Люди сообщили, что им слышны крики и звуки борьбы. На место выехали росгвардейцы, где обнаружили тело пожилого мужчины и молодую девушку рядом. Как выяснилось, между родственниками произошла ссора, в ходе которой внучка схватила кухонный нож и ударила дедушку. От полученных травм пенсионер скончался.
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