Своим призывом к разработке военного сценария для "освобождения" Крыма и Донбасса бывший украинский министр Арсен Аваков доказал, что для нынешних киевских элит человеческие жизни ничего не значат. Об этом заявил в беседе с Лайфом член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, даже гипотетический отказ от переговорного процесса по Донбассу в пользу силовых методов будет губителен для Украины, а вопрос Крыма и вовсе давно закрыт.

"Аваков — абсолютно жёсткий человек. Для него ничего не значат человеческие жизни. Кто-то там будет погибать за желания Авакова. Понятно, что они никаким образом не вернут ни Крым, ни Донбасс вооружённым путём, это просто невозможно. После этого Украина стопроцентно развалится на несколько частей. Если Аваков такой воинственный, то пусть он будет в первых рядах. Сидеть говорить где-то в кустах — это они мастера", — рассуждает собеседник Лайфа.

Цеков добавил, что действующая политика Киева направлена не на возвращение территорий, а на то, чтобы под этим предлогом погубить тысячи людей, причём украинских граждан.

"Но Авакову наплевать на граждан Украины. Он же с таким восторгом воспринимал то, что происходило в Одессе 2 мая 2014 года. Человек явно с какими-то садистскими наклонностями", — заключил российский сенатор.

К слову, на днях Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и уходящим в отставку канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос мирного решения конфликта в Донбассе. Затем разговор на эту тему с двумя европейскими лидерами состоялся у президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнули в Кремле, он дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения своих обязательств и договорённостей.