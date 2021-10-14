Подозреваемый в убийстве подростка отчим на допросе переложил всю вину на сообщницу

Допрос отчима, подозреваемого в убийстве подростка. Видео © t.me / Телеканал "360"

Задержанный по подозрению в убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области Владислав Ц. во время допроса рассказал правоохранителям, что остался сидеть в машине, когда его сообщница пошла в дом мальчика. Видео следственных действий опубликовал телеканал "360".

По его словам, на дело Мария взяла гаечный ключ, предварительно обмотав его тряпкой, чтобы оглушить ребёнка. Также она прихватила с собой нож, но не для убийства, а чтобы нацарапать на спине подростка оккультный символ. Мужчина попросил сообщницу быть аккуратнее и случайно не убить мальчика. Женщина пообещала просто стукнуть ребёнка.

"Подбегает с круглыми глазами: "Я его убила". Я такой: "Хорошо". У меня шок, истерика. Пошли смотреть, приходим — в дальней детской комнате, в спальне лежит на своей кровати, голова на подушке разбитая — в крови. Я его переворачиваю — у него от удара ножом два отверстия. Никакой пентаграммы на спине нет. Я говорю: "А чего обряд?" Она: "На обряд нужен живой человек, сейчас я что на нём буду рисовать?" — рассказал мужчина на допросе.