Талибы вернули женщинам право на работу в сфере здравоохранения

Представители радикального исламского движения "Талибан"* в ходе переговоров в Анкаре заявили, что вернули женщин в сектор здравоохранения страны. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам встречи.

"Для мира в стране нужно инклюзивное правительство с участием всех групп населения. Предложили включить женщин в общественную жизнь, в работу, бизнес, содействовать учёбе девочек. Это не только пожелание западных стран, но и практика мусульманских стран и их ожидания. Нам сказали, что в сектор здравоохранения женщины уже вернулись", — сказал он.