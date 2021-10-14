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Талибы вернули женщинам право на работу в сфере здравоохранения

Заявление об этом прозвучало в ходе визита и.о. главы МИД Афганистана в Турцию.

14 октября, 17:33
<p>Фото © Panayotis Tzamaros / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Panayotis Tzamaros / NurPhoto via Getty Images

Представители радикального исламского движения "Талибан"* в ходе переговоров в Анкаре заявили, что вернули женщин в сектор здравоохранения страны. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам встречи.

"Для мира в стране нужно инклюзивное правительство с участием всех групп населения. Предложили включить женщин в общественную жизнь, в работу, бизнес, содействовать учёбе девочек. Это не только пожелание западных стран, но и практика мусульманских стран и их ожидания. Нам сказали, что в сектор здравоохранения женщины уже вернулись", — сказал он.

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Призраки в парандже: Что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь

Как сообщил РИА "Новости" источник в МИД Турции, Анкару посетила делегация из Афганистана во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве страны Амиром Ханом Муттаки. То же самое подтвердил позднее и представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.

Ранее Лайф рассказывал, что талибы отказались принимать женщин в Правительство Афганистана. Хотя были и послабления, так как они пообещали представительницам прекрасного пола дать возможность выходить из дома одним. Впрочем, это не помешало радикалам создать запретную зону в провинции Герат, куда женщинам вход запрещён.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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