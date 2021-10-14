Размер маткапитала будет индексироваться с учётом фактической инфляции

По поручению президента России Владимира Путина с первых чисел января 2022 года материнский капитал будет индексироваться не по прогнозной, а по фактический инфляции. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", — рассказал Котяков журналистам на полях Евразийского женского форума.

При этом он уточнил, что график формирования законопроекта по изменениям в материнском капитале планируется обсудить 18 октября на встрече с Комитетом Госдумы по трудовой и социальной политике. Данные по фактической инфляции министерство получит в последних числах декабря.