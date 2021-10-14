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Размер маткапитала будет индексироваться с учётом фактической инфляции

График формирования законопроекта по изменениям выплат планируется обсудить 18 октября.

14 октября, 17:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

По поручению президента России Владимира Путина с первых чисел января 2022 года материнский капитал будет индексироваться не по прогнозной, а по фактический инфляции. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", — рассказал Котяков журналистам на полях Евразийского женского форума.

При этом он уточнил, что график формирования законопроекта по изменениям в материнском капитале планируется обсудить 18 октября на встрече с Комитетом Госдумы по трудовой и социальной политике. Данные по фактической инфляции министерство получит в последних числах декабря.

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Ранее стало известно, что правительство выделит ещё около 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям. После рождения третьего ребёнка родители имеют право на ежемесячную выплату. Её можно получать, пока малышу не исполнится три года.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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