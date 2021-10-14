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В России предложили разрешить банкам отказывать в подозрительных переводах

По мнению эксперта, такие меры могут защитить вклады населения от мошенников.

14 октября, 17:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России предложили разрешить банкам отказывать клиентам в обслуживании денежных переводов при подозрении на мошеннические действия. С такой идеей выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Его письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина есть в распоряжении RT.

"Прошу вас оценить возможность дополнения существующей правовой базы, регулирующей банковскую отрасль в части наделения сотрудников банков, физически работающих с клиентами, правом отказа в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий", — сообщается в обращении.

Юрист дал советы пострадавшим от действий мошенников россиянам

Юрист дал советы пострадавшим от действий мошенников россиянам

По его мнению, такое нововведение поможет защитить вклады населения от мошенников. Петров отмечает, что, как правило, их жертвами становятся пожилые граждане.

Эксперт в области банкротства и взыскания задолженности, юрист Дмитрий Кваша поддержал инициативу, отметив необходимость обезопасить собственника денежных средств, чтобы мошенники не забрали всё, что было накоплено непосильным трудом. Он считает, что главный вопрос заключается в том, как долго и каким образом придётся снимать блокировку банков.

Ранее Лайф писал о том, что в Сеть слили инструкцию мошенников, помогающую понять, как отвечать фальшивым сотрудникам банков и силовикам.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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