В России предложили разрешить банкам отказывать в подозрительных переводах

В России предложили разрешить банкам отказывать клиентам в обслуживании денежных переводов при подозрении на мошеннические действия. С такой идеей выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Его письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина есть в распоряжении RT.

"Прошу вас оценить возможность дополнения существующей правовой базы, регулирующей банковскую отрасль в части наделения сотрудников банков, физически работающих с клиентами, правом отказа в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий", — сообщается в обращении.

По его мнению, такое нововведение поможет защитить вклады населения от мошенников. Петров отмечает, что, как правило, их жертвами становятся пожилые граждане.

Эксперт в области банкротства и взыскания задолженности, юрист Дмитрий Кваша поддержал инициативу, отметив необходимость обезопасить собственника денежных средств, чтобы мошенники не забрали всё, что было накоплено непосильным трудом. Он считает, что главный вопрос заключается в том, как долго и каким образом придётся снимать блокировку банков.