В Подмосковье спасли 9-летнего ребёнка, проглотившего магниты

Хирурги Раменской ЦРБ успешно прооперировали девятилетнего мальчика, который проглотил магниты. Врачи извлекли инородные тела и ушили перфоративные отверстия там, где соприкасались тонкая и слепая кишка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

С болями в животе и нарастающей кишечной непроходимостью мальчик поступил в больницу накануне. Выяснилось, что за два дня до этого он проглотил магниты, но побоялся рассказать об этом родителям. Обследование показало, что два магнитных шарика слиплись, зажав между собой стенки двух отделов кишечника. Ребёнка экстренно прооперировали и буквально спасли ему жизнь. Сейчас мальчик уже идёт на поправку.