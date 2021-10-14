В Подмосковье спасли 9-летнего ребёнка, проглотившего магниты
Мальчик случайно проглотил два металлических шарика и испугался рассказать родителям.
Фото © Telegram / Mash
Хирурги Раменской ЦРБ успешно прооперировали девятилетнего мальчика, который проглотил магниты. Врачи извлекли инородные тела и ушили перфоративные отверстия там, где соприкасались тонкая и слепая кишка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
С болями в животе и нарастающей кишечной непроходимостью мальчик поступил в больницу накануне. Выяснилось, что за два дня до этого он проглотил магниты, но побоялся рассказать об этом родителям. Обследование показало, что два магнитных шарика слиплись, зажав между собой стенки двух отделов кишечника. Ребёнка экстренно прооперировали и буквально спасли ему жизнь. Сейчас мальчик уже идёт на поправку.
Ранее Лайф писал о том, что в Челябинске врачи собрали полную копилку из проглоченных детьми монет. Кроме мелочи в больнице также остаются и другие предметы, заинтересовавшие любознательных малышей. Судя по опубликованным кадрам, ребята тянут в рот украшения, а также детали от игрушек. А в феврале и вовсе был похожий случай с магнитами, но в Воронеже. Тогда девочка чуть не погибла, проглотив магнитные шарики из-за видео в TikTok.
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