США вернулись в состав Совета ООН по правам человека

Соединённые Штаты, которые вышли из Совета Организации Объединённых Наций по правам человека в 2018 году, вновь вступили в СПЧ. 14 октября Генеральная Ассамблея ООН избрала на трёхлетний период 18 государств.

"Мы будем работать над тем, чтобы совет соблюдал принцип "все люди рождены свободными и равными в своём достоинстве и правах", — написала в "Твиттере" постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Для возвращения США в совет было необходимо большинство голосов, результаты итогов голосования были опубликованы в официальном Twitter-аккаунте ООН. Также в СПЧ значатся, в частности, Казахстан и Литва.

Кроме США в совет прошли Камерун, Эритрея, Гамбия, Бенин, Сомали, Катар, ОАЭ, Казахстан, Индия, Малайзия, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндия, Литва и Черногория. Всего в СПЧ ООН входит 47 стран, треть из них переизбирается ежегодно. Россия также входит в состав совета.