Участник марша националистов в Киеве сделал оскорбительное антисемитское заявление

Во время марша украинских националистов в Киеве один из участников выкрикнул антисемитскую фразу, в связи с чем Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) объявила в своём телеграм-канале о намерении обратиться в полицию и Минобороны страны.

Участник шествия произнёс фразу "За украинскую Украину без проклятых жидов и москалей". Уточняется, что он ранее являлся общественным деятелем в Грузии. Представители общины надеются, что правоохранительным органам и Министерству обороны удастся привлечь нарушителя к ответственности.

"Объединённая еврейская община Украины обратится в ГУНП в Киеве с заявлением о правонарушении по статье 161 УК Украины, так как данное высказывание является проявлением антисемитизма. Также мы направим обращение в Министерство обороны", — говорится в сообщении.