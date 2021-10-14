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Участник марша националистов в Киеве сделал оскорбительное антисемитское заявление

Уточняется, что нарушитель ранее являлся общественным деятелем в Грузии, теперь же ему может грозить уголовная ответственность.

14 октября, 18:28
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/UJCUkraine/392" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОЕОУ</a></p>

Фото © Telegram / ОЕОУ

Во время марша украинских националистов в Киеве один из участников выкрикнул антисемитскую фразу, в связи с чем Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) объявила в своём телеграм-канале о намерении обратиться в полицию и Минобороны страны.

Участник шествия произнёс фразу "За украинскую Украину без проклятых жидов и москалей". Уточняется, что он ранее являлся общественным деятелем в Грузии. Представители общины надеются, что правоохранительным органам и Министерству обороны удастся привлечь нарушителя к ответственности.

"Объединённая еврейская община Украины обратится в ГУНП в Киеве с заявлением о правонарушении по статье 161 УК Украины, так как данное высказывание является проявлением антисемитизма. Также мы направим обращение в Министерство обороны", — говорится в сообщении.

На Украине приняли закон о борьбе с антисемитизмом

На Украине приняли закон о борьбе с антисемитизмом

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве прошёл многотысячный марш националистов. Демонстранты приурочили событие ко Дню защитников Украины: в этом году он совпал с Покровом Пресвятой Богородицы и Днём украинского казачества.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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