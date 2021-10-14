В ЛНР призвали международных наблюдателей повлиять на Киев для возврата похищенного представителя

Луганская Народная Республика (ЛНР) считает, что международным наблюдателям и правозащитникам стоит принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

"Мы призываем международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооружённые формирования немедленно возвратить незаконно удерживаемого представителя СЦКК ЛНР, провести тщательное разбирательство по данному происшествию и привлечь виновных к ответственности", — говорится в телеграм-канале НМ ЛНР.

Филипоненко утверждает, что, по его данным, к задержанному представителю СЦКК ЛНР Андрею Косяку оперативники СБУ якобы "применяют пытки и психотропные препараты с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний". В подтверждение этому он ссылается на представленное украинскими спецслужбами видео допроса наблюдателя.

"Поражает бездействие СММ [Специальная мониторинговая миссия] ОБСЕ, которая просто отстранилась от решения сложившейся ситуации, закрыла глаза на грубейшее нарушение украинской стороны и бросила на произвол судьбы наблюдателя СЦКК", — заключил представитель Народной милиции.