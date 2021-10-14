В ЛНР призвали международных наблюдателей повлиять на Киев для возврата похищенного представителя
Там отметили, что на фоне произошедших событий ОБСЕ попросту бездействует, бросив человека на произвол судьбы.
Фото © ТАСС / EPA / VLAD STASOV
Луганская Народная Республика (ЛНР) считает, что международным наблюдателям и правозащитникам стоит принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
"Мы призываем международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооружённые формирования немедленно возвратить незаконно удерживаемого представителя СЦКК ЛНР, провести тщательное разбирательство по данному происшествию и привлечь виновных к ответственности", — говорится в телеграм-канале НМ ЛНР.
Филипоненко утверждает, что, по его данным, к задержанному представителю СЦКК ЛНР Андрею Косяку оперативники СБУ якобы "применяют пытки и психотропные препараты с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний". В подтверждение этому он ссылается на представленное украинскими спецслужбами видео допроса наблюдателя.
"Поражает бездействие СММ [Специальная мониторинговая миссия] ОБСЕ, которая просто отстранилась от решения сложившейся ситуации, закрыла глаза на грубейшее нарушение украинской стороны и бросила на произвол судьбы наблюдателя СЦКК", — заключил представитель Народной милиции.
Как сообщал Лайф, о том, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК, стало известно 13 октября. Офицера остановили в районе пункта пропуска Первомайск – Золотое и увезли в неизвестном направлении. Власти ЛНР утверждают, что у задержанного были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК. Кроме того, он был безоружен.
Комментариев: 0