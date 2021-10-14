Собянин заявил, что Москва "не будет останавливаться" из-за пандемии ковида

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица "не будет останавливаться" из-за пандемии ковида. По словам градоначальника, в Москве возможны краткосрочные ограничительные меры из-за текущей ситуации с коронавирусом, но город будет жить.

"Город адаптировался к этим условиям [пандемии], наши схемы работы, схемы ограничительных мер такие, чтобы они не сдерживали рост всех основных отраслей. <…> В целом мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет — город всё равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом всё равно город адаптировался", — сказал мэр города в интервью телеканалу ТВЦ.

Собянин также отметил, что принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации определённых групп населения в столице не имеет смысла.