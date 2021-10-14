Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди прошедших вакцинацию

"Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель. Принять участие могут все, кто сделает прививку", — сообщил Собянин, отмечая, что это должно быть для граждан дополнительным стимулом.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве анонсировали новые розыгрыши квартир среди сделавших прививку от ковида. Власти Москвы намерены вернуться к практике поощрений горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. Меры вызваны ростом заболеваемости. Напомним, сегодня, 14 октября, было побито сразу два ковидных антирекорда: максимум по летальным исходам и максимум выявленных случаев за всю пандемию. Так, за сутки в РФ зафиксировали 986 смертей от ковида, а всего выявили 31 299 заболевших.