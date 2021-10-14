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Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Власти Москвы на фоне роста заболеваемости решили вернуться к поощрениям горожан за прививку от коронавируса в виде лотереи с ценными призами.

14 октября, 18:58
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Москве разыграют десять квартир среди вакцинированных от коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

"Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель. Принять участие могут все, кто сделает прививку", — сообщил Собянин, отмечая, что это должно быть для граждан дополнительным стимулом.

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Собянин заявил, что Москва "не будет останавливаться" из-за пандемии ковида

Ранее Лайф писал о том, что в Москве анонсировали новые розыгрыши квартир среди сделавших прививку от ковида. Власти Москвы намерены вернуться к практике поощрений горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. Меры вызваны ростом заболеваемости. Напомним, сегодня, 14 октября, было побито сразу два ковидных антирекорда: максимум по летальным исходам и максимум выявленных случаев за всю пандемию. Так, за сутки в РФ зафиксировали 986 смертей от ковида, а всего выявили 31 299 заболевших.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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