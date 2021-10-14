Собянин назвал текущую волну коронавируса в Москве сложной
По словам мэра, за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом среди москвичей увеличился на 20–30%.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал волну коронавируса, которая наблюдается в Москве этой осенью, как "сложную и с высокой динамикой". Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ.
"Нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой. За последнюю неделю мы видим прирост на 20−30%. К сожалению, эта динамика не уменьшается", — добавил Собянин.
Мэр столицы добавил, что сейчас очень важно соблюдать санитарные нормы и как можно скорее вакцинироваться.
Ранее инфекционист предсказал нескончаемую волну коронавируса в России и назвал текущий период в стране самым сложным за весь период пандемии. Тогда как в странах, где уже привито большинство населения, эпидпроцесс протекает около трёх месяцев, уточнил специалист.
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