Собянин назвал текущую волну коронавируса в Москве сложной

Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал волну коронавируса, которая наблюдается в Москве этой осенью, как "сложную и с высокой динамикой". Об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ.

"Нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой. За последнюю неделю мы видим прирост на 20−30%. К сожалению, эта динамика не уменьшается", — добавил Собянин.

Мэр столицы добавил, что сейчас очень важно соблюдать санитарные нормы и как можно скорее вакцинироваться.