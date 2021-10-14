Врачи предупредили о росте заболеваемости ковидом после расширения авиасообщения

Возобновление авиасообщения России ещё с девятью странами может негативно повлиять на рост заболеваемости ковидом по стране, однако полная его остановка негативно скажется на экономике. Об этом в беседе с ТАСС заявила врач-инфекционист Светлана Ищенко.

"Особенность этого вируса в том, что он мутирует постоянно. По одному региону полетает, побродит, поменяет свою оболочку, а потом идёт в следующий регион. Конечно, это может поднять заболеваемость, но, с другой стороны, если полностью всё перекрывать, страдает сильно экономика", — объяснила Ищенко.

В свою очередь врач-терапевт Алексей Никишенков, работающий в "красной" зоне, добавил, что для понимания, насколько расширение авиасообщения повлияет на рост заболеваемости, нужно проанализировать уровень вакцинации в этих открытых странах. Если в этих странах процент привитых больше 70%, то, по мнению врача, открытие авиасообщения существенно сказаться не должно.