Собянин: В Москве в 2022 году проиндексируют все социальные пособия

Все социальные пособия в Москве в 2022 году будут проиндексированы. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Иногда приходится выслушивать критику, что вот когда-то в Москве социальные выплаты были очень крутые, а сейчас вот они как-то там пожухли. На самом деле с 2010 года объём социальных выплат, социальный бюджет увеличился в 2,7 раза, почти в три раза. Можно, конечно, сказать, что инфляция, но даже с учётом всех инфляций и сопоставимых цифр как минимум на треть эти выплаты и объём социального бюджета увеличился. И в этом [2022-м] году мы тоже проиндексируем все социальные пособия, выплаты и так далее", — отметил он в интервью телеканалу ТВЦ.

Кроме того, Собянин уточнил, что минимальная пенсия в Москве будет увеличена до более чем 21 тысячи рублей. По его словам, это примерно в полтора раза больше, чем федеральный стандарт. Градоначальник отметил также, что практически по всем пособиям в столице есть свои доплаты, свой дополнительный уровень социальной защиты. Власти Москвы стараются поддерживать этот высокий стандарт и уже заложили соответствующие пункты в бюджете, несмотря на все сложности.

Согласно проекту бюджета столицы на 2022–2024 годы расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более 53% расходов городского бюджета (или более 1,9 триллиона рублей в год). Также на следующий год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей на оказание мер соцподдержки москвичей. Расходы на эти цели увеличатся на 6,1% по сравнению с 2021 годом.