Собянин пообещал, что штрафовать будут только "ошалевших" шумных водителей
По его словам, власти должны бороться с автомобилистами, которые убирают глушитель и специально его настраивают, чтобы он ревел.
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Штрафовать за нарушение тишины в Москве будут только злостных нарушителей, которые преднамеренно преступают существующие нормы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТВЦ.
"Мы не собираемся [придумывать] какую-то специально историю давления на автомобилистов, не собираемся их обижать. Речь идёт только о реально хулиганских вещах, просто о кратном превышении норм шума. Это не то, что там... вы отклонились на 5%, мы вас оштрафуем. Нет такой задачи вообще", — пояснил градоначальник.
По словам Собянина, власти должны бороться с водителями, которые убирают глушитель, специально его настраивают, чтобы он ревел, как ошалевший бык, и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам. Он подчеркнул, что с таким хамством надо разбираться.
Ранее Лайф сообщал о том, что Собянин внёс проект о новых штрафах для "шумных" водителей. В Мосгордуме его одобрили. Согласно законопроекту, за нарушение покоя граждан и тишины в период с 23:00 до 07:00 вводится новая градация штрафов. За шум от звуковоспроизводящих устройств и механизмов звукоусиления с нарушителей могут взыскать пять тысяч рублей, с юрлиц — 50 тысяч рублей.
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