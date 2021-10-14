Собянин пообещал, что штрафовать будут только "ошалевших" шумных водителей

Штрафовать за нарушение тишины в Москве будут только злостных нарушителей, которые преднамеренно преступают существующие нормы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТВЦ.

"Мы не собираемся [придумывать] какую-то специально историю давления на автомобилистов, не собираемся их обижать. Речь идёт только о реально хулиганских вещах, просто о кратном превышении норм шума. Это не то, что там... вы отклонились на 5%, мы вас оштрафуем. Нет такой задачи вообще", — пояснил градоначальник.

По словам Собянина, власти должны бороться с водителями, которые убирают глушитель, специально его настраивают, чтобы он ревел, как ошалевший бык, и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам. Он подчеркнул, что с таким хамством надо разбираться.