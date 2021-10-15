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Врач объяснил важность вакцинации от ковида

По мнению Александра Панфиленко, в первую очередь прививаться от коронавирусной инфекции нужно медикам.

14 октября, 21:21
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Главный врач петербургской городской больницы имени Семашко Александр Панфиленко рассказал о важности вакцинации от ковида. По его мнению, гражданам следует прививаться в обязательном порядке, поскольку это поможет оставаться полноценными членами общества. При этом он уверен, что в первую очередь вакцинироваться следует медикам.

"У нас вакцинировано 92% сотрудников больницы, а среди тех, кто работает в красной зоне, вообще нет невакцинированных. Потому что если заболеет непривитый врач, то заразит семью, коллег, не выйдет на работу и в конечном счёте завалит всё дело", — приводит слова врача газета "Петербургский дневник".

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Ранее врач Сергей Бойцов рассказал об опасности ковида для сердечников и призвал их прививаться. Однако специалист предупредил, что воздержаться от вакцинации стоит лишь в период обострения заболевания. При этом в Кремле назвали безответственным отказ делать прививку от коронавируса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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