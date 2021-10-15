Врач объяснил важность вакцинации от ковида

Главный врач петербургской городской больницы имени Семашко Александр Панфиленко рассказал о важности вакцинации от ковида. По его мнению, гражданам следует прививаться в обязательном порядке, поскольку это поможет оставаться полноценными членами общества. При этом он уверен, что в первую очередь вакцинироваться следует медикам.

"У нас вакцинировано 92% сотрудников больницы, а среди тех, кто работает в красной зоне, вообще нет невакцинированных. Потому что если заболеет непривитый врач, то заразит семью, коллег, не выйдет на работу и в конечном счёте завалит всё дело", — приводит слова врача газета "Петербургский дневник".