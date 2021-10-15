Эксперт объяснил, в чём заключается опасность смога от торфяников

Глава Северо-Западного отделения международной экологической организации "Зелёный крест" Юрий Шевчук заявил, что смог, связанный с тлеющими торфяниками, несёт угрозу для жизни людей, поскольку в нём имеются ядовитые вещества. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Смог состоит из достаточно ядовитых веществ, они тяжёлые и поэтому оседают. Классика смога — это Лондон. Угольные печи, каминное отопление и так далее. Всё это вызвало большую смертность в Лондоне в XIX веке", — отметил Шевчук.

По его словам, с тех самых пор смог считают "убийцей", сопутствующим цивилизации. Также специалист добавил, что из-за него погибло более 100 миллионов человек за всю историю. При этом он заметил, что проблема торфяников в том, что их крайне трудно потушить.

"Сейчас вот начнётся холодная погода, пожар немножко затухнет. Как только снег уйдёт, как зомби, пожар начнёт гореть. Избавиться от них очень сложно и стоит очень дорого. Это может привести к смертельным случаям. Особенно для больных людей", — заключил эксперт.